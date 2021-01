Cae al vacío un ascensor con una máquina de rayos X en el Virgen del Rocío

Un ascensor cayó al vacío ayer martes desde la cuarta planta del Hospital Virgen del Rocío, según ha confirmado el Sindicato Médico de Sevilla consultado por este periódico. El elevador trasportaba una máquina de rayos X y, por motivos que todavía se desconocen, sufrió una caída libre. No obstante, los frenos funcionaron y paró la caída libre.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. La celadora que transportaba la maquina de rayos no llegó a acceder al ascensor, según han trasladado trabajadores del hospital. De hecho, el Sindicato Médico confirma que no sufrió lesiones y que ni siquiera tuvo que acudir a Urgencias.

En estos momento, según el sindicato, se están investigando las causas del accidente. El Hospital Virgen del Rocío, consultado por Sevilla Actualidad, ha explicado que el incidente no ha interferido en el normal funcionamiento del centro y que no se han suspendido citas de rayos. El accidente, finalmente quedó en un susto.