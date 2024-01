La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (US) ha solicitado el sello de calidad World Federation for Medical Education (WFME) que hará que el título sea reconocido en Estados Unidos y Canadá. La US ha subrayado que este sello es «una de las certificaciones más prestigiosas a nivel internacional para los centros que imparten estudios de Medicina». En caso de conseguirlo, «el título será reconocido directamente en Estados Unidos y Canadá».

Esta certificación es un elemento «clave» para los graduados en Medicina ya que a partir de este 2024 «sólo podrán ejercer la Medicina en Estados Unidos y en Canadá las personas que se hayan graduado con un programa formativo que haya sido acreditado por una agencia reconocida por la WFME». Hasta el momento, solamente cuatro universidades españolas han conseguido este sello de calidad, y son la Complutense, Navarra, Castilla la Mancha y Girona.

Así lo confirman fuentes de la Hispalense a preguntas de Europa Press. Desde hace dos años, un equipo de la Facultad de Medicina, con la ayuda del Secretariado de Seguimiento, Acreditación y Calidad de títulos de la US, han estado preparando la propuesta, que ha sido remitida a la Agencia Nacional de Evaluación y Evaluación (Aneca), encargada de estudiar las solicitudes presentadas.

La propuesta estudia la trayectoria del centro académico, experiencia, categorías profesionales y proyectos de investigación, así como el curriculum vitae de todo el profesorado. Tras el informe que se ha remitido a la Aneca, en los primeros meses de este año, la facultad recibirá la visita de los técnicos, que mantendrán entrevistas y supervisarán sobre el terreno las instalaciones. En caso de superar el trámite, la certificación tendrá una validez de siete años.