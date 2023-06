La Comisión Organizadora de la Velá de Santiago y Santa Ana del Distrito Triana, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, ha designado al cantante del mítico grupo Cantores de Hispalis, Carlos Ruiz, como pregonero para la edición de 2023, que también contará el pintor José Tomás Pérez Indiano como cartelista de esta edición. Por otro lado, y previo al pregón, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla realizará su tradicional concierto. A la finalización del acto, se producirá el alumbrao de la velá. En ese momento, dará comienzo el programa de actividades culturales, deportivas y de ocio que se desarrollarán entre el 21 al 26 de julio en todo el Distrito Triana.

Carlos Ruiz González

Trianero desde la cuna, Carlos Ruiz González, forma parte del mítico grupo de sevillanas Cantores de Hispalis, emblema musical de la ciudad desde hace más de cuatro décadas.

Ruiz comenzó su trayectoria musical en 1982 en el Colegio Salesianos de Triana durante la celebración de un concurso en una Cruz de Mayo donde, con su formación “AlQuivir” (término procedente del árabe, “El Grande”), obtuvo el primer premio. En 1989 entró a formar parte de los Cantores tras el ofrecimiento del recordado Pascual González y de Juani Calceteiro. Desde ese momento, ha llevado el nombre de Sevilla por toda España y países como Francia, Inglaterra, Alemania, México o EEUU

En 2014, la Comisión de la Velá lo reconoce como “Trianero del año”, un reconocimiento otorgado en la propia fiesta que este año pregonará.

Nacido el 4 de diciembre de 1967 en el 41 de la calle Alfarería y antiguo alumno de los salesianos de Triana, su vida está llena de vivencias de un barrio que conoce palmo a palmo. En entrevistas pasadas, Carlos siempre ha recordado a “su padre llenando el jarro de agua en el pilón, los gatos paseando, mi cuna de madera, el patio donde jugábamos y donde mi madre lavaba la ropa, el cine Astoria, los balcones con geranios… En Triana me he enamorado, me he casado, son mis costumbres, mis raíces…” Tras casarse, pasó a vivir a la calle Manuel Arellano y actualmente es vecino de la antigua Cava de los Gitanos.

Es hermano de la Esperanza de Triana, donde ha sido durante tres décadas costalero del Cristo de las Tres Caídas y del Rocío de Triana.

Ha realizado la exaltación de la saeta de Jerez de la Frontera, el pregón de la velá del trianero barrio del Turruñuelo y el de la hermandad del Rocío de la Comarca del Garraf (Barcelona).

José Tomás Pérez Indiano

José Tomás Pérez Indiano (1992) es un artista extremeño afincado desde hace años en el barrio de Triana, donde se siente muy arraigado e identificado. Ávido e inquieto en sus inclinaciones artísticas, desde muy temprana edad se siente muy vinculado al arte y a la tauromaquia, no dejando de lado su formación religiosa educativa, líneas maestras que han marcado muy directamente su obra.

Conocido como el pintor de la frescura y la luz, parte de la producción artística de Pérez Indiano se puede encontrar en gran parte de la geografía española, especialmente en colecciones particulares de toda la geografía nacional, en México o en EEUU, entre otros países. La obra de este joven artista se resume en un estilo muy personal, innovando con nuevas técnicas y haciendo de su obra una composición valiente y arriesgada, especialmente en sus creaciones taurinas, y con una carga muy fuerte de simbolismo en sus creaciones sacras.

Pérez Indiano es Académico de Mérito de la Academia Bonifaciana del Vaticano y ha protagonizado numerosas exposiciones individuales y ha participado en un sinfín de muestras colectivas. Entre su extensa producción en el ámbito de la cartelería destacan el cartel de Pentecostés de 2020 de la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío de Almonte; el de la Corrida de la Cultura de la Plaza de Toros de las Ventas; el de los Armaos de la Macarena; el de la Feria Taurina de las Fallas de Valencia; o el del Cristo de Medinaceli de Madrid, entre otros muchos. También es autor del retrato oficial de S.M el Rey encargado por el Real Círculo de Labradores para el Teniente General del Ejército de Tierra de Sevilla y, recientemente, el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2023.