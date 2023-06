El odio ha calado en gran parte de la sociedad andaluza y es una constante que se va reiterando en toda la Unión Europea. Los partidos de corte nazi, fascitas, ultraderecha, como no quieren que les llamen ahora, van copando situaciones de poder desde el ámbito más local hasta el estatal. Y por supuesto, tiene sus consecuencias.

Los dos estados miembros que están pagando más multas por sus leyes antidemócratas son Polonia y Hungría, a los cuales se les ha unido la Italia de Meloni. Aunque hay una diferencia abismal, Italia es el corazón de la UE y su influencia en otros estados como España es gigantesca. Un ejemplo claro son Mediaset y Endesa.

Una de las prioridades para Meloni ha sido empezar a restringir derechos a las parejas homosexuales que quieren tener hijos, como si eso fuera el gran problema de un país que tiene más males que los no cumpleañeros de Alicia en el país de las Maravillas. Otra regla de oro de la ultraderecha es vender humo con mensajes vacíos y siempre, con extrema dureza, atacar a quienes son más débiles.

¿Esto tendrá un coste? En sanciones y emigración, la primera saldrá del exánime estado social italiano que desde la era Berlusconi está tiritando y dando sus últimas bocanadas. Y en segundo lugar, una fuga de cerebros y mano de obra cualificada que es absorbida principalmente por Suiza, Alemania y el otrora miembro de la UE Reino Unido, en menor medida desde el Brexit.

El cáncer ya ha tomado 3 de los 27 estados y el tercero en importancia global, pero hay esperanza todavía. Si miramos al pasado, podemos encontrar soluciones aprendidas a base de dolor, llanto y muerte en directo.

En 1985, ocurre la Tragedia de Heysel. En la final de lo que hoy es conocida como Liga de Campeones, los dos mejores clubes de Europa, Juventus y Liverpool, se enfrentaron en un partido en el que un trágico final llegó a las siguientes personas: Rocco Acerra nacido el 25-12-1956 (28 años), Bruno Balli 6-2-1935 (50), Alfons Bos (35), Giancarlo Bruschera ?-?-1951 (34), Andrea Casula 15-8-1974 (10 años), Giovanni Casula 20-12-1941 (43), Nino Cerrullo 2-6-1961(23), Willy Chielens (41), Giueppina Conti 26-1-1968 (17), Dirk Daeninckx 28-9-1958 (27), Dionisio Fabbro 1-4-1934 (51), Jaques François ?-?-? (45), Eugenio Gagliano (35), Francesco Galli 6-1-1960 (25), Giancarlo Gonnelli 6-9-1939 (45), Alberto Guarini 21-6-1964 (20), Giavacchino Landinni 29-11-1935 (49), Roberto Lorentini 4-4-1954 (31), Barbara Lusci 4-12-1927 (57), Franco Martelli 5-11-1962 (22), Gianni Mastroiaco 5-2-1965 (20), Sergio Bastino Mazzino 14-9-1947 (37), Loris Messore 2-5-1957 (28), Rocco Papaluca 12-12-1947 (37), Luigi Pidone (31)Benito Pistolato 10-12-1935 (49), Patrick Radcliffe (37), Domenico Ragazzi (44), Antonio Ragnanese 10-5-1956 (29), Claude Robert (27), Mario Ronchi 19-9-1942 (42), Domenico Russo 25-4-1959 (26), Tarcisio Salvi 31-3-1936 (49), Gianfranco Sarto 11-10-1938 (46), Mario Spanu 7-4-1944 (41), Giuseppe Spolaore 21-10-1930 (54), Tarcisio Venturin 10-2-1962 (23), Jean-Michel Walla (32) y Claudio Zavaroni 31-05-1956 (28).

Si observáis las edades, son hombres jóvenes en el apogeo de su vida, entre 20 y 50 años. Hubo un zagalillo que truncó todos sus sueños: Andrea Casula R.I.P. Los 13 culpables bajo sentencia sólo cumplieron un año y medio de cárcel.

La violencia ha sido un añadido en los estadios de fútbol de las islas británicas y se ha exportado como el mismo deporte. La UEFA castigó a los clubes ingleses con cinco años y con seis al Liverpool, cuyos aficionados fueron los principales causantes de las fatales consecuencias.

¿Y creéis que el gobierno británico de la dama de Hierro, Margaret Thatcher hizo algo? Nada de nada, como se dice en mi pueblo, nanai de la xina. Por contra, repartieron las culpas, facilitaron todo lo que pudieron para que los acusados fueran liberados y criticaron a la Europa continental de envidiosa, como siempre.

Un tiempo después, se produjo otro evento más trágico, pero en suelo británico: la tragedia de Hillsborough en 1989, en la que fallecieron 96 aficionados de Liverpool FC.

En esta ocasión ya no había donde esconderse, menos aún cuando la sanción de la UEFA estaba a punto de cumplirse, lo que condujo a un impacto terrible en la hacienda y en el negocio del fútbol con la desbandada de entrenadores y futbolistas a las ligas europeas. El Parlamento Británico aprobó la Ley de 1989 Espectadores del balompié, Football Spectators Act 1989.

El éxito de esta ley radica en identificar a los responsables de lo sucedido, acciones de odio y agresiones, con personas que se encontraban en los aledaños o alrededores del estadio de fútbol.

Ahora se puede ir a un campo de fútbol en familia o con camisetas de equipos rivales, lo he vivido y lo veo con frecuencia en primera persona. Igual que he visto personas que cuando su equipo de fútbol juega, pasan horas antes, durante o después del partido en comisaría como consecuencia de peleas que buscan el anonimato al amparo de la masa social. No hay fútbol que valga ni un moratón en la cara.

Sin duda, los ataques a un jugador del Real Madrid brasileño han puesto en el candelero ese odio que ha calado por toda España. El Real Madrid es el equipo del Estado, si tenemos en cuenta quiénes se reúnen en su palco. Sus actos tienen influencia en el resto de clubes.

En la final de la Copa de España, celebrada en Sevilla, se comprobó cómo grupos de aficionados del mismo equipo corearon insultos hacia la ciudadanía sevillana y hacia todo lo que los grupos de ultraderecha odian. En la final de la liga Endesa, jugadores del Barça sufrieron insultos del mismo tipo.

Casi ningún club se salva de esta bazofia. Incluso en la celebración del cuarto título de la Selección Española, el jugador adolescente andaluz Gabi fue insultado por ser un trabajador del Barça. Son una panda de desgraciados que atacan a un niño que asume responsabilidades de adulto. Ahora mismo, cualquier pequeña diferencia convierte al 95% de la población en objetivo, es un sinsentido absoluto.

Esta clase de aficionados del Real Madrid se repite en otros clubes, así como su metodología, aunque no se puede generalizar.

Me pregunto por qué, si estás en contra del racismo y de los violentos, están en tu palco la gente que lo fomenta y los subvenciona. La penúltima, dime con quién andas y te diré quien eres.

Os pido un minuto de silencio por las víctimas del balompié causadas por estos desalmados descerebrados.