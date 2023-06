Manuel Carrasco actuó este viernes en el Estadio Olímpico de la Isla de la Cartuja y la lluvia empapó al público asistente en los minutos previos al concierto del artista onubense. Durante unos minutos, el Estadio Olímpico se convirtió en una auténtica piscina, y las redes se han llenado de vídeos de estos instantes.

Algunos de los asistentes comenzaron a arrancar el suelo de plástico que cubría el césped del lugar para refugiarse del agua, otros se lo tomaron con más humor y como si de un parque temático se tratase, comenzaron a tirarse en plancha sobre estos plásticos mojados para deslizarse por el suelo.

¡Esto es una locura! La gente arrancando el suelo en Sevilla por la lluvia en el concierto de Manuel Carrasco pic.twitter.com/4nSLGnjMEy — Christian Cabar (@christian_cabar) June 2, 2023

Pero no todo fue positivo, por algunos se quejaron de la poca previsión por parte de la organización del evento, pues la Agencia Estatal de Meteorología pronosticó que llevaría en la capital hispalense sobre esa hora, y acertó.

Al comienzo del evento, Manuel Carrasco se dirigió al público para comentar el incidente, y dijo que «tanto si llueve o no llueve, el concierto habrá que hacerlo, que Sevilla está que arde y no hay quien apague este fuego», a lo que algunos asistentes comenzaron a abuchear en signo de protesta.

Esto es de vergüenza. Así no, @manuelcarrasco_. Decenas de miles de personas chorreando. Las salidas de emergencias colapsadas, balsas de agua, niños y público de todas las edades en mitad de una piscina SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD. Si llueve, se cancela. No todo vale. ¡Vergonzoso! pic.twitter.com/m0F1UuVjNY — Rocío Arauz (@Ro_Arauz) June 2, 2023

Aunque el agua causó el enfado de algunos, muchos se alegraron de que el recital no se cancelase por la lluvia. Manuel Carrasco es un artista muy querido en Sevilla y siempre que viene sus entradas se agotan en minutos. Fue el caso del concierto de este viernes, motivo por lo que el artista onubense tenía preparado otro evento para este sábado, en el que si la Aemet no falla, no habrá lluvia que afecte a la actuación.