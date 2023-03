El Comité Ejecutivo del SMA (Sindicato Médico Andaluz de Sevilla) ha denunciado que, ante la «inasumible presión asistencial en el área de endoscopia digestiva del Hospital Virgen del Rocío», el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara recientemente la apertura de cinco salas de endoscopia digestiva en el nuevo Hospital Muñoz Cariñanos (antiguo hospital militar), recientemente inaugurado, en detrimento del Virgen del Rocío, que procedió al cierre de tres salas del mismo propósito. Según los profesionales del SMS, «la enorme carga de trabajo que soportan los especialistas que desarrollan su actividad en esta área no solo afecta a su salud, sino también a la asistencia que pueden ofrecer a sus pacientes».

El «estrés y agotamiento» de los facultativos, una situación

Aunque, aseguran, «su esfuerzo constante permite mantener bajo control» la demora en el programa de detección precoz del cáncer colorrectal, las endoscopias hospitalarias o los pacientes con procesos incluidos en el Decreto de Garantía de Respuesta, «existen pacientes con problemas no urgentes cuyo estudio endoscópico se demora meses». Esto obliga, afirman, «a programar un número cada vez mayor de pacientes en las salas de endoscopia, lo que hace que los facultativos, que exceden su jornada laboral de manera habitual, sufran estrés psicológico y agotamiento físico». La situación se ha vuelto «insoportable» y amenaza, señalan, con «afectar gravemente al funcionamiento de la Unidad».

Apertura de tres salas en el Muñoz Cariñanos a costa del Virgen del Rocío

En este contexto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció recientemente la apertura de cinco salas de endoscopia digestiva en el Hospital Muñoz Cariñanos. De ellas, tres han sido puestas en funcionamiento el pasado 27 de marzo. Sin embargo, esta apertura, denuncian, «se ha hecho a costa de cerrar tres salas de endoscopia en el Hospital General y desplazar a esos tres especialistas al otro centro».

Está previsto, informan, que después de Semana Santa permanezcan cerradas cada día entre dos y tres salas de endoscopia digestiva en el Hospital General (dependiendo de que sea necesario realizar endoscopias en la sala de radiología), junto con otras dos salas que permanecerán cerradas a diario en el Hospital Muñoz Cariñanos. Este cierre, advierten desde el SMA, «no se debe a la necesidad de realizar obras de mejora, que no está previsto iniciar a corto plazo, sino a que no se contrata a más profesionales». Dada la enorme demanda de esta técnica, les resulta «indignante» que la Dirección de Virgen del Rocío no realice las contrataciones necesarias para poner en funcionamiento estas salas, «a pesar de que cada día asistimos a anuncios grandilocuentes por parte de la Junta sobre contrataciones masivas en el SAS».

El Sindicato Médico de Sevilla lleva meses denunciando la ausencia de una plantilla propia en el antiguo Hospital Militar. En su opinión, «es inaceptable» que con esta «sobrecarga brutal» en el área de endoscopia digestiva «se cierren a diario cuatro o cinco salas de endoscopia digestiva, en cada una de las cuales podrían ser atendidos entre 6 y 10 pacientes por jornada». El SAS parece «tener prisa» por anunciar la puesta en marcha del nuevo hospital, pero, señalan, «si esto se hace en este contexto de grave falta de recursos simplemente está engañando a la población y faltando al respeto a los pacientes».

Piden «poner fin» a la adscripción del Muñoz Cariñanos al Virgen del Rocío

El Sindicato Médico de Sevilla considera «urgente un dimensionamiento adecuado de la plantilla de especialistas en Digestivo del Virgen del Rocío», que ponga fin a «la sobrecarga que soportan desde hace años estos profesionales» y permita «poner en funcionamiento todas las salas de endoscopia que existen en este hospital y en el antiguo Hospital Militar». Exigen, asimismo, el «fin de la adscripción de este centro al Virgen del Rocío y que se le dote de entidad independiente y de su propio equipo directivo y su plantilla». De otro modo, se estará «engañando a la población y sacrificando a los pacientes y los profesionales en aras de la mera propaganda política».