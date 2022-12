El 28 de abril de 2022 la ministra de justicia Pilar Llop visitaba Sevilla con motivo de la celebración del IV Encuentro Iberoamericano sobre Equidad de Género y Seguridad Social en la Torre Sur de la Plaza España. Dada la responsabilidad que tiene esta ministra por la denegación del indulto a María Salmerón, madre protectora que posteriormente tuvo que ingresar en prisión, la Plataforma en Apoyo a María Salmerón en el momento de conocer la noticia de la visita notificó una concentración en la puerta de Torre Sur. Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno no autorizó la movilización, alegando una insuficiente justificación del carácter urgente de la convocatoria.

Así lo ha asegurado la Plataforma en Apoyo a María Salmerón, que apunta que las organizadoras acudieron a Plaza España el 28 de abril sobre las 17:30 horas para comunicar a las posibles asistentes que la concentración había sido desconvocada. Una vez hecho el anuncio, algunas de las personas presentes se fueron dispersando, mientras aproximadamente 15 personas optaron por quedarse conversando unas con otras. Este grupo en ningún momento alcanzó las 20 integrantes necesarias como para considerarse una concentración.

Sin embargo, a pesar de haber desconvocado la protesta y de la actitud absolutamente pacífica de todas las personas presentes en las cercanías de la Torre Sur la policía, que este día contaba con una presencia excepcional, procedió a identificar a las personas reunidas alrededor de la Torre Sur. Según la Plataforma en Apoyo a María Salmerón, «paralelamente, varios coches patrulla, así como grupos de agentes a pie, se dedicaban a circular por la plaza con clara intención de aumentar las identificaciones hasta superar el número de 20 personas, al objeto de tener una coartada para la apertura de expedientes sancionadores, como así ha sido. Finalmente pararon a un grupo de cuatro personas que estaban paseando por la otra punta de Plaza España y les pidieron la documentación, negándose además a explicar sus motivos».

«Pasados unos meses, a las personas identificadas ese día, nos comenzaron a llegar notificaciones de multas de 100€ por celebración de una concentración no autorizada, y por varios motivos más igualmente falsos esgrimidos por los policías que intervinieron y tras la utilización de métodos absolutamente ilegales», aseguran desde la desde la Plataforma en Apoyo a María Salmerón.

Las personas afectadas, así como los colectivos feministas firmantes, rechazan rotundamente este nuevo ejemplo de la «persecución de la policía y la justicia patriarcal al movimiento feminista». Y exigen «la anulación de las multas y así lo expresamos en nuestras alegaciones presentadas a las instituciones responsables».

«La misma justicia que encarcela a madres protectoras mientras sus maltratadores quedan impunes ahora pretende intimidar a las activistas que no paramos de denunciar su violencia institucional. Es escandalosa la alianza entre Subdelegación del Gobierno, Ministerio de Justicia y Policía Nacional para no solamente prohibir una protesta no violenta, sino generar un pretexto para imponer sanciones a personas que no habían cometido ninguna irregularidad», declaran desde la Plataforma en Apoyo a María Salmerón.