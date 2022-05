María Salmerón, la sevillana condenada a nueve de prisión por no entregar a su hija a su padre, deberá ingresar en prisión en un plazo de 15 días empezando este jueves 19 de mayo, después de que le denegarán la petición de indulto. Además de no poder evitar la entrada en prisión, ha abonado 3000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Esta mujer sevillana fue condenada a prisión por no entregar a su hija a su exmarido, sobre quien pesa una condena de un año y nueve meses por malos tratos. María Salmerón, a modo de defensa de su hija, se negó a las visitas que un juez.

En septiembre de 2019 más de 300 organizaciones de mujeres y más de 500 firmas individuales pidieron al Gobierno un nuevo indulto para la sevillana. Afirmaban además que «este caso es un claro ejemplo de violencia institucional hacia las mujeres y reclamaban la necesidad de avanzar hacia una justicia con perspectiva de género».

El Gobierno de España le denegó su tercera petición de indulto, después de que durante el gobierno del Partido Popular se le concedieran dos. Tras la sentencia de un Juzgado de Sevilla, el Ejecutivo llevó a un Consejo de Ministros la petición de Salmerón junto a otras tantas, y pasó desapercibida.

Esto provocó las declaraciones de María Salmerón hacia los diputados de Unidas Podemos: «la denegación de mi indulto os la han colado en verde en el Consejo de Ministros y la aprobasteis dentro de un paquete con otras 74 negativas de indulto más, porque no sabíais que el mío iba entre ellos. Votaron algo que no sabían que estaban votando. ¿Cómo puede permitir eso un Estado de derecho? Que me lo expliquen, porque es una aberración».