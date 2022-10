Por cuarto año consecutivo, la escuela de negocios ESIC Sevilla reúne a sus antiguos alumnos. Este IV Encuentro Alumni de ESIC Sevilla se celebró el pasado 29 de septiembre en el campus de ESIC Sevilla, de 20:00 a 22:00 horas, con cuya entrada de diez euros se ha donado íntegramente los 1150 euros recaudados al Banco de Alimentos de Sevilla.

El evento contó con múltiples actividades y ponencias, y comenzó con unas palabras de Patricia Cuevas, directora de ESIC Sevilla. Agradeció la respuesta con la asistencia de antiguos alumnos de tantas ediciones diferentes y al sentido que le da la comunidad ESIC. Patricia quiso trasladar un mensaje de confianza en cada persona y en la escuela, en este contexto de incertidumbre.

Tras las palabras de bienvenida de Patricia Cuevas, tuvieron lugar dos sesiones. La primera estuvo a cargo de Pablo González, fundador y CEO de Trivu, considerado uno de los talentos jóvenes más brillantes de España y presente en la lista Forbes 30 Under 30. Explicó que «hace falta trabajar y afrontar la transformación que está habiendo, que es como una cebolla: hay que quitar todas esas capas para obtener un cambio real».

De izquierda a derecha: Pablo González, CEO y fundador de Trivu; José Luis Casado, director de Relaciones Institucionales y Proyectos Corporativos de ESIC Business & Marketing School; Patricia Cuevas, directora de ESIC Sevilla; Fran Chuan, experto en la cultura de innovación y fundador de las empresas Dicere Global e InnoQuotient.

«Ir motivado desde casa»

También comentó que «se habla mucho de la transición ecológica en la que estamos viviendo, cambios sociales, políticos, etcétera. Pero se habla muy poco de lo que supone el mayor reto que debemos ser capaces de afrontar para nuestro mundo sociedad y empresas: the talent wave», o la ola del talento en español. Además, «en el equipo está la clave», afirmó.

Pablo también resaltó: «El tiempo y energía gastados en preocuparse, antes de ocuparnos de un problema, podríamos invertirlo en solucionarlo. Hoy, nueve de cada diez CEO está preocupados». Sobre la motivación compartió que «la gente llega a una empresa esperando que le motiven, y hay que ir motivado por la mañana desde casa. Tenemos que controlar la calidad de nuestra motivación no la cantidad. La motivación nace de uno mismo». En la línea, destacó: «No importa no valer para todo el mundo, sino para quien nos interesa».

Abordó el tema de las colaboraciones, y la importancia en ellas de la confianza que los demás depositan en una persona/empresa, y que hace que «confiemos en nosotros mismos». También planteó que es esencial hacerlo todo con un propósito, y que las personas deben hacer todo lo que puedan y «no esperar a que otros lo hagan». Acabó con el mensaje «no te preocupes por el talento. Ocúpate de él».

«La cultura acaba con la cultura del cambio»

La segunda ponencia fue a cargo de Fran Chuan, experto en la cultura de innovación y fundador de las empresas Dicere Global e InnoQuotient. Fran definió la innovación como «obtener un resultado diferente a un problema existente. La innovación no inventa necesidades, es una variante». Continuó destacando el hecho de que «la diferencia entre una idea loca y una idea genial es el éxito. Hay que imaginar, ser creativos, y experimentar».

Aseguró que la incertidumbre actual es algo que va a perdurar, por lo que «hay que pensar en grande para llegar a un sitio poderoso y que valga la pena».

Después, también compartió los pasos para innovar: desmitificar, alinear, concretar, y sistematizar. «La innovación no es más que pensar diferente». No dudó en llamar la atención sobre la cultura: «¿Qué es la cultura? La cultura se come cualquier cambio cuando lo anuncias. La cultura acaba con la cultura de cambio».

El cierre del evento estuvo a cargo de José Luis Casado, director de Relaciones Institucionales y Proyectos Corporativos de ESIC Business & Marketing School, que compartió palabras de ánimo, compartió su visión de que es un momento propicio para formarse con el objetivo de mejorar competencias profesionales y reclinarnos de cara a nuevos retos.