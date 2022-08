ESIC es la mejor escuela de negocios de España según uno de los últimos rankings de Forbes, y tiene presencia en la capital andaluza a través de su campus ESIC Sevilla, donde sobre todo profesionales de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Badajoz acuden para formarse. En su oferta formativa se encuentra el Executive MBA [EMBA], un MBA de larga trayectoria y alto prestigio cuya próxima edición comienza el próximo octubre.

Además de su ratio de empleabilidad (97%) lo avalan diferentes certificaciones, como la acreditación de AMBA (Association of MBAs), obtenida únicamente por el 2% de las escuelas del mundo, y rankings nacionales e internacionales, como por ejemplo Ranking QS, que lo sitúa dentro de los 100 mejores del mundo, o Ranking Youth Incorporated, que lo incluye como uno de los 50 mejores.

Está dirigido a profesionales senior de cualquier rama profesional que, o bien quiera convertirse en directivo, o bien ya lo sea y quiera actualizar e impulsar su perfil profesional. El Executive MBA [EMBA] de ESIC Sevilla se imparte íntegramente en español y tiene una duración de 18 meses.

Aplica su propia metodología formativa híbrida Transformative Learning by ESIC, que garantiza la misma experiencia formativa presencial y en remoto, y da la posibilidad de flexibilizar el aprendizaje. El claustro está formado por directivos profesionales con amplia experiencia y contacto con la realidad empresarial.

El contenido del Executive MBA [EMBA] de ESIC Sevilla se divide en cuatro partes. La primera se trata de asignaturas troncales de management, la segunda son asignaturas de especialización, la tercera son asignaturas elegibles que permite personalizar este máster al según lo que se prefiera, y la cuarta es la realización de un TFM tutorizado que consiste en hacer un Plan de Negocio para la empresa del alumno.

Es en la tercera parte en la que se puede elegir entre asignaturas de categoría (entre Management, Marketing y Tecnología), asignaturas para preparar una certificación adicional, y por último, también se puede elegir cursar un business study tour o estancia formativa de negocios, uno de los grandes factores diferenciales en la formación profesional en la actualidad.

Los destinos disponibles son: Washington (EE.UU.) para cursar Understanding today’s Business Environment; Miami (EE.UU.) para cursar Digital Business Innovation; Londres (Gran Bretaña) para cursar Collaborative Innovation from the Marketing Perspective; Shanghai (China) para cursar Internationalization and Global Mindset; y Mérida (México) para cursar Innovation and sustainability in business.

“Aposté por ESIC porque es de las escuelas de negocio que más se centraba en el emprendimiento y en el mundo startup. ESIC ha sabido actualizarse y por lo tanto adaptarse muy bien en el entorno del mercado competitivo que es donde aprendes y está el negocio” cuenta Adriá Buzón, Alumni ESIC y CEO y cofundador de Cuideo.

“El MBA me ha ayudado a mejorar en el sentido de que tengo ahora una visión más general de las cosas, más estratégica. Sobre todo, me ha ayudado a desarrollar habilidades para la toma de decisiones y a nivel de dirección de personas” comparte Beatriz Gallardo, Alumni ESIC y Project Manager European Union Satellite Centre.