El abogado de La Manada, Agustín Martínez, tratará de reducir la condena de sus defendidos aprovechando la nueva Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘Solo sí es sí’ aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes 30 de agosto. En esta se recoge una reducción de la horquilla de las penas de cárcel para los casos de agresión sexual con penetración.

Esta horquilla se situaba anteriormente entre los seis y los 15 años de prisión, mientras que ahora baja hasta los cuatro la condena mínima y se deja la máxima en esos 15 años. Según ha explicado en sus redes el abogado José María de Pablo en sus redes sociales ahora el artículo 180 del Código Civil contempla una horquilla de entre once y 15 años para casos como el de La Manada.

El mismo jurista ha explicado que si la condena actual de La Manada fue de 15 años habiendo tenido un mínimo de 14 años y tres meses, ahora con el mínimo de 13 años, siguiendo la misma lógica, la condena de La Manada podría ser reducida a los 14 años.

Rosell asegura que es «propaganda del defensor de violadores»

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha aclarado en su cuenta de Twitter que lo que asevera Agustín Martínez es «propaganda» y lo tilda de «defensor de violadores». Respecto al aspecto legal de la polémica, la exmagistada explica que «no hay atenuación ni despenalización».

Es más: si se volviera a juzgar, las penas serían mayores. Cada violador por su violación y su cooperación en las de los demás. Lo dijo el TS, aunque ya no pudo agravar las penas. No se pueden ahora revisar al alza: principio de irretroactividad. Pero a la baja, ni hablar. pic.twitter.com/XewcjtDQwS — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) August 31, 2022

En un hilo en esta red social ha desarrollado que en caso de que se volviera a La Manada se incrementarían las penas, ya que no solo sería condenados por la violación que cometió cada uno sino que también se le sumarúia la colaboración en las otras violaciones. Por otra parte, reconoce que no se puede revisar la condena ni al alza ni a la baja. Solo se podría en caso de que la Ley de Libertad Sexual, conocida popularmente como Ley de solo sí es sí atenuara las penas, algo que no es así.