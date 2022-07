La Iglesia de la Anunciación ha iniciado ya las obras para la restauración de las cubiertas y la consolidación estructural del edificio. Todos los detalles de esta intervención han sido expuestos hoy en un acto celebrado en el templo, con la presencia de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Muñoz, alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, y Carmen Fuentes, delegada de Patrimonio Municipal e Histórico y Artístico. La exposición del proyecto ha corrido a cargo de Antonio Campos Alcaide, como arquitecto director de la obra, y Lola Robador, como redactora arquitecta del ‘Proyecto básico y de ejecución de la restauración y puesta en valor de las Cubiertas de la Anunciación’.

Las actuaciones en la Iglesia de la Anunciación que se van a acometer se encuentran enmarcadas en la primera fase de la restauración integral de la Iglesia de la Anunciación. Esta primera fase se desarrolla sobre la envolvente de cubrición del templo y se encuentra recogida en el proyecto redactado en 2021 por la arquitecta María Dolores Robador- En el mismo se realiza la identificación, estudio y análisis de las patologías existentes en las cubiertas generadas principalmente por la entrada de agua, el diagnóstico sobre el estado de las pinturas interiores, así como la propuesta de intervención para la recuperación y puesta en valor de estos elementos.

La obra se centra en la restauración de las cubiertas al considerarse lo más prioritario para eliminar las humedades existentes en el edificio, causadas principalmente por la pérdida de masa en las cornisas del edificio que dificultan la evacuación de agua y el mal estado de las vidrieras y otros elementos de la linterna que permiten la entrada de la misma al interior. Esto afecta directamente al estado de los materiales constructivos y las pinturas murales de la Iglesia, produciendo un deterioro del elemento patrimonial. Las intervenciones planteadas tienen como objetivo la reparación de las patologías y la recuperación de los valores patrimoniales del BIC.

Según ha manifestado el rector de la US durante el acto «se trata de una actuación de conservación y de puesta en valor, lo cual enlaza con una de las misiones de la US: conservar y poner en valor este edificio patrimonial propiedad de la US la Universidad de Sevilla recoge así su compromiso de liderazgo en las iniciativas culturales en el ámbito de la ciudad y provincia de Sevilla».

Desarrollo de la obra

La obra, iniciada en julio de 2022, cuenta 15 meses de plazo de ejecución. El programa de trabajo se encuentra organizado en torno a cuatro grandes fases que van de los elementos situados a mayor cota a los ubicados a menor altura. Así pues, los trabajos comenzarán con la restauración de la linterna, la cúpula y su entorno; la restauración de los torreones, escaleras interiores y la anastilosis de la balaustrada situada en la cota de arranque de la cúpula; la intervención en la cubierta de la nave principal incluyendo pretiles y cornisas y, por último, la intervención de conservación preventiva en pinturas murales interiores.

Destacan también los trabajos que se realizarán en las distintas fases de recuperación de elementos cerámicos decorativos por la variedad de piezas existentes en la Iglesia y lo identitario de las mismas como los elementos cerámicos insertados en la fábrica de la linterna y de los pretiles, la cubrición de la cúpula dispuesta en damero o los pináculos situados en los remates de los torreones. Además, se llevará a cabo durante toda la ejecución una labor de puesta en valor del elemento patrimonial mediante la documentación de todas las tareas realizadas y labores de difusión a través del acercamiento al mismo de personas con algún tipo de discapacidad, cartelería didáctica, iluminación, etc.

La primera fase de la intervención consistirá en la consolidación estructural del edificio, que sufre serios problemas de humedades que han afectado a la seguridad del inmueble y también a las pinturas murales.

El presupuesto de la primera fase de la restauración integral tiene un importe total de ejecución de 1,2 millones de euros, financiados al 46,08 % (557.432,09 €) por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aportando el 53,92 % (652.272,97 €) restante la Universidad de Sevilla.