La Policía Local de Sevilla, junto con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, han rescatado este sábado a una mujer de 52 años que llevaba dos días encerrada bajo llave en su domicilio por su marido, que utilizaba amenazas para no dejarle salir. Así lo ha explicado la Policía Local a través de un comunicado, en el que declaran que la sala de Control del 092 recibió la llamada de una mujer que denunciaba estar encerrada en su domicilio por su marido.

La mujer contó a los agentes que la cerradura de su vivienda había sido cambiada y que ella no tenía copia, por lo que no tenía forma de salir de allí. Asimismo, añadió que no había llamado antes porque su marido entraba y salía del domicilio constantemente y que además se encontraba bajo amenaza. La mujer consiguió llamar en un momento en el que su marido se había ausentado por más tiempo de la vivienda.

Los agentes, rápidamente, solicitaron la presencia de los Bomberos, que abrieron la puerta y consiguieren rescatar a la mujer, que no precisó asistencia médica. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, a través del servicio UMIES, se hicieron cargo de ella tras liberarla.