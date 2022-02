La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes, 8 de febrero, al Mercado de Triana de Sevilla, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a los principales mercados de las ciudades españolas.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado hoy la imagen de este cupón a la delegada del Distrito de Triana del Ayuntamiento de Sevilla, Encarnación Aguilar, a la directora general de Consumo y Mercados de Abastos, Isabel Cuadrado, al presidente del Mercado de Triana, Juan Antonio Ramos, y al gerente de la Asociación de Comerciantes del Mercado, Leticia Martagón.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo una fotografía del cruce de las calles principales con la perspectiva en primer plano de los puestos del mercado y la imagen corporativa del Ayuntamiento de Sevilla.

La serie ‘Este es tu mercado’, formada por 52 cupones, es un homenaje a los mercados municipales; espacios emblemáticos de pueblos y ciudades, en ocasiones ubicados en edificios centenarios, y que son testigos del día a día de la ciudadanía, de sus costumbres, su gastronomía y de los que también forman parte los vendedores y vendedoras de la ONCE.

Estos cupones, que se comercializan una semana de cada mes, pertenecen a los sorteos de Diario (de lunes a jueves), y con ella, desde el Grupo Social ONCE pretende que el cupón sea el escaparate de esos mercados municipales, que siguen cumpliendo la misma función que cuando se crearon; ser el punto neurálgico de la gastronomía tanto de los hogares como de los restaurantes.

«Los mercados forman parte de nuestras vidas más cotidianas y también del paisaje y de la cultura de la ONCE y de nuestros vendedores, que tanta ilusión han repartido a tantos ciudadanos entre sus puestos», ha dicho el delegado territorial de la ONCE. «Y nos encanta volver a presumir de Sevilla en toda España una vez más. Lo hacemos con mucho orgullo porque Triana es Sevilla en estado puro y Sevilla es Triana. Y su mercado, el mejor espejo de la singularidad y personalidad de este barrio que da identidad a la ciudad, y que constituye un foco de atracción turística también. Y más orgulloso aún por hacerlo de la mano de un instrumento de solidaridad y de transformación tan útil para el conjunto de la sociedad como es el cupón de la ONCE, sobre todo en estos tiempos tan cargados de dificultades para tantas personas».

Encarnación Aguilar agradeció a la ONCE «que tenga siempre en mente a Sevilla». «Triana es un barrio universal -dijo-. Y es un orgullo que una organización que hace una labor tan ingente a favor de las personas con discapacidad se acuerde de un barrio y de un mercado que está luchando contra todas las dificultades».

Construido en 1823 sobre las ruinas del antiguo Castillo de San Jorge, que fue sede de la Inquisición desde 1481, la plaza de Abastos de Triana inauguró el nuevo mercado en 2001 con un centenar de puestos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.