En una entrevista concedida a Sevilla Actualidad, la matemática sevillana opinaba que «la generación que está ganando los Nobel es más moderna y se siguen sin ver las mujeres en los premios. Este año, siete Premios Nobel y ninguno para científicas», afirmó en 2021. Para Grima, «la ciencia es una cosa que se hace con el cerebro y, sin embargo, sí que sigue existiendo la discriminación».

También afirmó que «lo ideal sería que viviéramos en una sociedad donde hombres y mujeres compartiesen la parte no remunerada de la vida, pero no es así. De todas formas, les diría que no se desanimen y que si tienen interés por las matemáticas, sepan que es la carrera del futuro y es maravillosa».

Asimismo, aseguró que «las niñas necesitan científicas jóvenes y vivas a quienes tomar como referentes. Es una cuestión de justicia histórica, pero para animar a las mujeres hay que poner a científicas jóvenes y sobre todo mostrarlas».