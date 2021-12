El Ayuntamiento de Sevilla activará este viernes 3 de diciembre su plan de tráfico navideño hasta el 7 de enero. Este, que aprovecha el inicio del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, contará con 14 puntos de control de acceso al centro. Además, este año, recupera la ampliación en una hora del servicio de carga y descarga, que será de 7:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en declaraciones a los periodistas, ha adelantado que este plan de tráfico y de seguridad navideño no será muy diferente al del año pasado. Prácticamente será «idéntico», con la excepción de que no habrá controles de aforo es las calles debido al nivel de alerta en el que se encuentra Sevilla actualmente.

El delegado ha reconocido que la evolución del número de contagios es «preocupante» y que, aunque será «la autoridad sanitaria» de la Junta la que decida si hay que recuperar restricciones o no. Ha hecho hincapié, además, en que «el Ayuntamiento estará al servicio» de lo que digan dichas autoridades, además de prometer «lealtad» al Gobierno central andaluz.

Así, la puesta en marcha de este plan pretende garantizar la fluidez del tráfico y la prioridad al transporte público y el tránsito peatonal durante las fiestas. Las medidas tienen como objetivo también facilitar el acceso a los aparcamientos públicos y a las actividades de la programación navideña, así como planificar la celebración de los grandes eventos, como la Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo y las que se desarrollan en los barrios y las procesiones extraordinarias y los actos religiosos previstos, especialmente las salidas de la Hermandad de la Candelaria y de la Virgen de los Reyes que tendrán lugar los próximos días 5 y 7 de diciembre, respectivamente. Igualmente, se ordenan los accesos a los grandes centros comerciales durante la Navidad y los primeros días de las rebajas de enero.

Las zonas identificadas en el plan como centros de atracción de mayor número de viajes de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad son Casco Antiguo; Nervión – Luis de Morales; confluencia de la Avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo; calle San Jacinto tramo peatonal y su entorno; calle Asunción tramo peatonal y su entorno; entorno del centro comercial Lagoh; y entorno del centro comercial Torre Sevilla.

En estas zonas se implantarán medidas que contribuyan a hacer más fácil el acceso al mayor número de personas posible, haciendo más cómodo y seguro el tránsito de los peatones, favoreciendo el uso del transporte público y ordenando de forma razonable el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos privados. Igualmente se ordena la práctica de la carga y descarga de mercancías con medidas concretas y habilitando el acceso de vehículos industriales para la realización de las funciones que le son propias.

Primera fase: del 3 de diciembre al 16 de diciembre

La primera fase del plan de tráfico se activa el 3 de diciembre, se prolonga hasta el 16 de este mismo mes y afecta a las zonas comerciales de Nervión-Luis de Morales, Nervión-Avenida de Andalucía-Ronda del Tamarguillo, Cartuja-Torre Sevilla y Lagoh (Palmas Altas). Será la fase con más flexibilidad horaria, en función de las necesidades de regulación de los accesos a los centros comerciales. El horario de aplicación de las medidas de esta primera fase estará sujeto a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente del día de la Constitución y del día de la Inmaculada.

El objetivo es facilitar la circulación del transporte público y la propia movilidad peatonal, así como el uso de los parkings subterráneos por parte de los vehículos privados y evitar aparcamientos indiscriminados en lugares prohibidos. La mejora del tránsito de peatones y de la fluidez de los transportes públicos colectivos se logrará mediante la regulación de la circulación por parte de la Policía Local para permitir el acceso a los estacionamientos subterráneos de los grandes centros comerciales y el establecimiento de rutas alternativas cuando estos aparcamientos estén completos o se produzcan aglomeraciones de vehículos en sus accesos

Entre algunas de las medidas que se adoptan en esta fase está la eliminación de los aparcamientos de motos de la calle Luis de Arenas Ladislao en el tramo comprendido entre las calles Luis de Morales y Benito Mas y Prat. También se prestará especial atención en esta fase a las zonas peatonales de Asunción (Los Remedios) y San Jacinto (Triana).

Segunda fase: del 17 de diciembre al 5 de enero

Además de las medidas recogidas en la primera fase del Plan, se regulará el acceso de vehículos al Casco Antiguo; el acceso a los aparcamientos públicos ubicados en el Casco Antiguo y su corona; y la ordenación de la zona Plaza de la Encarnación-Campana.

Desde el 17 de diciembre y durante todos los días de ejecución de la segunda fase del Plan Especial de Movilidad y en horario de 10:00 horas a 22:00 horas solo se permitirá el acceso al Casco Antiguo a residentes, titulares de plazas de garaje, bicis, motos, ciclomotores, vehículos de emergencia y Tussam y taxis; vehículos de alquiler con conductor con servicios previamente concertados excepto por las calles Águilas y Almirante Apodaca por cuestiones de seguridad vial; carga y descarga según horario establecido; clientes de hoteles; vehículos oficiales y de servicios públicos; vehículos de servicios de telefonía, gas, luz y Correos; vehículos de personas con movilidad reducida previa acreditación; vehículos privados hasta colmatar las plazas de aparcamientos públicos y vehículos industriales con el mismo horario de la carga y descarga.

Los accesos al Centro serán controlados por la Policía Local en 14 puntos: Reyes Católicos con Marqués de Paradas, San Pablo (a la altura de la calle Julio César); San Vicente con Baños-Baños con Torneo; Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros; Alameda de Hércules con Trajano; Puerta Osario (Puñonrostro); Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León; Gerona con Doña María Coronel; Imagen con Sor Ángela de la Cruz-Imagen con Doña María Coronel; Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga; Puerta de Carmona (San Esteban); Águilas con Candilejo; Plaza de la Pescadería con la Cuesta del Rosario y Campana.

Con el objetivo de facilitar la actividad económica, se amplía en una hora el horario de carga y descarga. Con carácter general, será de 7:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Este año, como novedad, al encontrarse peatonalizada la calle Mateos Gago, se amplía, a petición de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y en el marco de la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con esta organización, el horario de acceso y permanencia en el eje Alfalfa-Cuesta del Rosario-Entrecárceles con una hora más respecto a años anteriores, permitiéndose el acceso hasta las 12h y la permanencia máxima hasta las 13h. El resto de reservas de carga y descarga no variarán su horario.

También se establecerán desvíos y cortes intermitentes por parte de la Policía Local para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos subterráneos cuando estén colmatados y, por tanto, sea necesaria esta actuación. Los puntos de control serán los siguientes: calle Torneo con Baños; Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César; Puerta Osario (Puñonrostro); Gerona con Doña Maria Coronel; Almansa con Pastor y Landero; y Rábida con Palos de la Frontera.

Los usuarios de los aparcamientos disponen de información en tiempo real en la web trafico.sevilla.org, a través de la App Trafico Sevilla disponible en Google Play y tienda IOS, así como en la vía pública a través de la red de paneles de mensajería variable con información centralizada desde el Centro de Gestión de la Movilidad.

Se eliminarán los aparcamientos de las calles Cuesta del Rosario y Jesús de las Tres Caídas de 13:00 a 00:00 horas y también los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco entre las 15:00 h y las 22:00 h de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos. En el caso del aparcamiento de motos de la calle Entrecárceles, no se prevé su eliminación este año. No obstante, en caso de que se produjesen circunstancias que así lo aconsejasen, se procedería a su eliminación en horario idéntico al de la plaza de San Francisco, previa instalación de la correspondiente señalización al respecto.

Durante los días 25 de diciembre, 1 de enero, y 6 de enero, todas las medidas indicadas se adaptarán a la demanda de tráfico, sin que resulten de aplicación directa los horarios anteriormente establecidos.

Respecto al eje Encarnación-Campana, como en años anteriores y debido a la habitual afluencia de personas, únicamente estará permitido el paso de Tussam, taxis, clientes de hoteles y residentes o titulares de plaza de garaje situadas en el interior del perímetro afectado entre las 16:00 y las 22:00 horas durante toda la segunda fase de vigencia del plan. No obstante, el acceso de los vehículos anteriores podrá verse limitado en caso de que la afluencia de peatones en la zona sea tal que aconseje el corte total de tráfico.

En este caso, únicamente estaría permitido el acceso a residentes y titulares de plaza de aparcamiento ubicados en el interior del perímetro de la zona restringida, así como clientes de establecimientos hoteleros mediante acreditación de la reserva, y siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan.

En aquellos casos en que se lleve a cabo el corte total de tráfico del eje indicado, se conformará un cambio de sentido en la calle Imagen en su encuentro con la Encarnación con objeto de facilitar la entrada y salida del servicio público de taxis. La parada de taxis situada en el eje Encarnación-Campana quedará anulada en caso de corte total por aglomeración de público.

Tercera fase: del 5 al 9 de enero

La tercera y última fase de este plan especial de tráfico se extiende del 5 al 9 de enero de 2021 para abarcar los primeros días del tradicional periodo de Rebajas. Las medidas serán similares a las de la primera y segunda fase, y el objetivo es facilitar la fluidez hacia las principales zonas comerciales de la ciudad.

El Plan Especial de Movilidad de Navidad, también incluirá medidas específicas de ordenación de la circulación para la celebración de eventos como la salida del Heraldo Real el próximo 4 de enero o la Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo.

Tussam

Durante el periodo de vigencia del Plan de Navidad, la empresa municipal de transporte público, Tussam, aumenta el número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a los puntos de interés para atender mejor el mayor número de desplazamientos que se producen en estas fechas, especialmente los fines de semana.

Con motivo del inicio del periodo prenavideño y en particular de la celebración de los días festivos de la Constitución y de la Inmaculada y ante la expectativa de una mayor demanda de movilidad, se reforzará el servicio todos los fines de semana y los días festivos. Los refuerzos comenzaron el pasado viernes 26 de noviembre y se extenderán hasta que finalice el periodo navideño.

Por otro lado y como consecuencia de las previsibles aglomeraciones de público en el centro histórico, se producirán las siguientes limitaciones de recorridos: las líneas 27 y 32 quedan limitadas en Ponce de León de 19:00 a 22:00 horas, aproximadamente; las líneas 13 y 14 quedan limitadas en Barqueta cuando no sea posible circular por la Plaza del Duque; la línea T1 (Metrocentro) queda limitada en Archivo de Indias de 18:00 a 22:30 horas, aproximadamente.

En cualquier caso, estas modificaciones se encuentran supeditadas a la presencia real de público en el recorrido de las líneas.

Servicio de taxi

Durante la aplicación de este Plan de Movilidad también se toman una serie de medidas que faciliten el acceso de los vehículos auto taxis a los usuarios como la habilitación de accesos a Plaza del Duque a través de Bailén y Pedro del Toro, con carril segregado en el tramo comprendido entre Alfonso XII, Cardenal Cisneros y Virgen de los Buenos Libros. Se amplía la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Sor Ángela de la Cruz en la zona de carga y descarga fuera del horario propio de ésta en caso de corte del eje Campana- Encarnación y se hablita la salida a través de esta calle.

Afecciones a las paradas de los coches de caballos

Dada la gran afluencia de público que se produce en los lugares donde están ubicadas algunas de las paradas para los coches de caballo se hace necesario limitar su horario de funcionamiento ordinario. Las paradas afectadas son las ubicadas en la Avenida de Roma (Puerta Jerez), en la zona de trazado peatonal, y la Avenida de la Constitución frente a Correos. En el caso de la parada de Archivo de Indias frente a Correos, la misma se encuentra actualmente ubicada temporalmente en la Plaza Virgen de los Reyes/Cardenal Amigo Vallejo como consecuencia de la Feria del Belén, debiendo de retornar a su ubicación original una vez se retiren las instalaciones de dicha feria (23 de diciembre).

Estas paradas tendrán limitado su horario de funcionamiento durante la segunda fase del Plan, estando habilitadas únicamente de lunes a viernes, no festivos en horario de 8:00 horas hasta las 16:00 horas.

Controles en hostelería

En referencia a los controles y las medidas que puedan tomarse en bares y restaurantes, Cabrera ha confirmado que seguirá la campaña de «inspecciones», de forma que se pueda garantizar un adecuado cumplimiento de distancia entre personas y uso de mascarillas. «Todos los fines de semana hay incumplidores porque hay establecimientos que no terminan de enterarse», ha sentenciado tajante Cabrera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...