Cinco vecinos y tres bomberos resultaron afectados por inhalación de humos en un incendio declarado en un bloque del Polígono Sur. Sobre las 13:30 horas de este jueves, varias dotaciones de Bomberos han intervenido en un bloque de la calle Victoria Domínguez Cerrato para controlar y extinguir un incendio ocurrido en el cuarto de contadores del edificio.

A la llegada de Bomberos, los efectivos pudieron comprobar como el incendio se estaba produciendo en la planta baja del edificio y el humo estaba ascendiendo hasta las plantas superiores a través del hueco de escaleras. Mientras un equipo se encargaba de la extinción del incendio, otro equipo se ocupaba del desalojo de los vecinos de las plantas superiores, algunos de ellos de avanzada edad.

Cinco personas han resultado afectadas por inhalación de los humos procedente del incendio en el Polígono Sur. De estas, un septuagenario y una octogenaria fueron trasladados al hospital para su asistencia. El resto de afectados han sido atendidos in situ por el dispositivo sanitario desplegado en el lugar, no precisando su traslado a hospitales. Tres bomberos tuvieron que ser asistidos in situ al inhalar humo durante el rescate de las personas de avanzada edad, al cederles la mascara de sus equipos de respiración para el traslado hasta la ambulancia.

En dispositivo intervinieron efectivos de Epes061, Policía Local, Policía Nacional DCCU y UMIES, así como técnicos de la empresa suministradora de electricidad. Los vecinos desalojados volvieron a sus domicilios tras la intervención de los equipos de emergencias.

