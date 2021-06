Este jueves la Policía Nacional fue avisada desde el hospital Virgen del Rocío acerca del ingreso de un indigente que había recibido puñaladas y tenía y lesiones que le provocaron la muerte. Con sospechas de homicidio, los cuerpos de seguridad fueron informados y se trasladaron al centro sanitario. Se cree que la víctima pertenece al grupo de indigentes de la zona del Polígono Sur de Sevilla, según informa Diario de Sevilla.

A pesar de la poca trascendencia del homicidio, el cuarto en lo que va de año, entre los vecinos de la barriada sí que se ha comentado. La razón por la cual el asunto no ha tenido más repercusión es porque no hubo una comisión judicial que se desplazara al lugar de los hechos para levantar el cadáver. Ha sido el grupo de Homicidios el que se ha hecho cargo de la investigación del crimen, mas todavía no se ha detenido a ningún sospechoso.

Las letanías, un lugar de encuentro

La barriada de Las Letanías suele ser un lugar de encuentro entre los indigentes de la zona. Asimismo, se les suele atender en la parroquia de San Pío X, el centro de salud y la sede de la Fundación Atenea. Sin embargo, los altercados y las reyertas no terminan de desaparecer.

Por el momento, se desconoce cómo murió la víctima y por qué se produjeron los hechos. Tampoco ha trascendido si ha sido una pelea entre personas sin hogar lo que pudo desencadenar el asesinato.

Actualmente, los investigadores se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia para poder conocer el motivo de la muerte.

Dos homicidios en el mismo día

El mismo día que se produjo el asesinato del indigente a puñaladas, una mujer fue asfixiada hasta la muerte en Pino Montano. Su sobrino político habría sido el causante de la muerte por asfixia de la mujer, en una ciudad en la que es infrecuente que sucedan dos homicidios el mismo día.

Estos dos casos suman un total de cuatro en Sevilla en lo que va de años. El primero sucedió el 18 de febrero en San Jerónimo, en una reyerta en plena calle. El otro, fue un joven que murió en la calle lebreles, a causa de una paliza, tras once días ingresado en el Virgen del Rocío.

