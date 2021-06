Desde que comenzara la vacunación masiva en Sevilla, el estadio de La Cartuja ha sido proclamado como uno de los ‘vacunódromos’ más potentes de Andalucía. Esto se ha traducido en una aceleración del proceso de vacunación con miles de dosis inoculadas diariamente. Sin embargo, una de las consecuencias de citar a tantas personas en un mismo sitio y a altas temperaturas, ha sido lo que ha sucedido este jueves. Una larga cola que rodeaba el centro de vacunación de La Cartuja es lo que se ha podido ver desde por la mañana hasta bien entrado el medio día.

9000 personas han sido citadas este jueves para recibir su primera o segunda dosis de la vacuna. A pesar de ser un buen dato respecto al ritmo de vacunación, no lo ha sido si se tiene en cuenta la aglomeración que se ha sufrido. Testigos de la zona cuentan que la cola para la vacunación daba la vuelta al estadio de La Cartuja.

La organización de esta instalación es uno de los aspectos más elogiados del proceso de vacunación en Sevilla. Sin embargo, lo vivido este jueves dista mucho de esa realidad. Algunos pacientes que llegaban a su hora, no recibían el pinchazo hasta dos horas y media más tarde. La espera se acentúa cuando la mayoría del tiempo las personas tenían que hacer cola fuera del recinto, con temperaturas superiores a los 35 grados. Dentro del pabellón no mejoraba el asunto, pues este no está climatizado. Testigos aseguran que se han producido algunos desfallecimientos debido al calor en el interior del ‘vacunódromo’.

Aumento de las dosis en Andalucía

La comunidad ha incrementado notablemente las dosis inoculadas de la vacuna contra el coronavirus. Este aumento ha supuesto que este jueves se haya citado a 9000 personas en Sevilla para recibir el primer o el segundo pinchazo. Estas 9000 personas han sido citadas únicamente en el estadio de La Cartuja, lo que ha provocado una inmensa cola alrededor del recinto. No obstante, tratando se subsanar la aglomeración formada, los equipos de vacunación fueron reforzados con 12 profesionales más. A pesar de ello, la cola para la vacunación fue siguió aumentando en el exterior de La Cartuja.

Las colas: un problema recurrente

Y es que no es la primera vez que sucede algo así en la capital hispalense. En el centro de vacunación de los Bermejales también se vieron largas colas hace unos meses. A pesar de ello, ninguna se le acercaba a la que se ha visto este jueves en La Cartuja.

La Consejería de Salud insiste a los ciudadanos en que sean puntuales, que acudan a su hora y que tampoco se adelante, en aras de evitar estas aglomeraciones. Sin embargo, algunas personas de la cola aseguraban que este miércoles habían recibido una llamada en la que adelantaban su cita de la tarde a la mañana.

Ritmo de vacunación en Sevilla

El ritmo de vacunación en Sevilla se sitúa en 30.00 dosis diarias. De ellas, 8000 se inoculan en La Cartuja, aproximadamente. Así, junto con la Facultad de Matemáticas, el Centro de Formación Profesional Ocupacional de la Candelaria y la Escuela Politécnica Superior, son los centros instalados en la capital para la vacunación masiva.

De esta forma, se ha conseguido que los andaluces de 40 a 49 años estén recibiendo ya sus primeras dosis. Asimismo, se espera que durante la semana que viene puedan empezar a coger cita los menores de 40.

