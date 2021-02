Suspendida la junta extraordinaria de Abengoa tras ser declarado el concurso de acreedores

El juez titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Sevilla, Miguel Ángel Navarro, ha suspendido cautelarmente la junta extraordinaria de Abengoa.

La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha suspendido cautelarmente la junta extraordinaria de accionistas de Abengoa, prevista para la próxima semana. En esta junta, estaba previsto cesar al actual consejo de administración, con Clemente Fernández a la cabeza, por la plataforma AbengoaShares.

El motivo de la suspensión es que esta junta no es “adecuada” por “la mera posibilidad de la misma, y su persistencia, no solo no sería ajena a tal devenir social, sino que igualmente, y por lo que a este procedimiento respecta, pudiere repercutir de modo adverso en el ordenado desarrollo del mismo y desde sus inicios, pues permite ya intuir al menos un cambio en la línea operativa y de dirección empresarial de alcance ignorado e incierto también en la perspectiva patrimonial, en estos momentos, y con no desdeñable alcance análogo de posible injerencia procesal”, según reza el auto del juez Navarro.

Debido a esto, el juez suspende la junta “al menos hasta que la Administración Concursal haya sido designada, haya aceptado su cargo y se encuentre en disposición de acudir a una junta tan relevante para los intereses de los acreedores”.