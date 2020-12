Protestas frente a San Telmo por el “desmantelamiento” de la industria en Sevilla

Más de 500 personas se han concentrado este viernes en defensa de la industria frente al Palacio de San Telmo. La movilización, organizada por UGT, denunciar el desmantelamiento del sector industrial en la provincia y pide un plan de reindustrialización especifico que tenga en cuenta los equilibrios provinciales.

“Nuestra industria se muere. Mañana es tarde. ¡Movilízate!”, es el lema de las concentraciones que arrancaron este miércoles en San Roque y en Granada y se han celebrado hoy en cuatro provincias andaluzas y que culminará mañana en Cádiz.Los dirigentes sindicales han realizado un llamamiento para impedir, todos juntos, los despidos y la precarización de las condiciones laborales y para salvar la industria.

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha denunciado “el progresivo desmantelamiento en la provincia y ha pedido un plan de reindustrialización especifico que tenga en cuenta los equilibrios de cada provincia”

“Una provincia como la de Sevilla con más de 220.000 parados, con una de las tasas de paro más elevada de España y con miles de personas que se tienen que acercar a los comedores sociales para comer, no puede sumar más desempleo, no podemos condenaremos nuestra provincia a vivir permanentemente del turismo y en esto nuestros gobernantes tienen que dar un paso al frente, sin Industria no hay futuro” ha añadido

Según ha explicado Manuel Jiménez, responsable sindical de UGT FICA en Andalucía, “la industria andaluza se muere. Andalucía necesita un plan de choque para salvar la industria que nos queda. Las comunidades con industria potente han aguantado mejor la crisis”. “En el caso por ejemplo de Airbus, es el culpable de la situación del sector aeroespacial de Sevilla y Cádiz, después de miles de millones en ayudas dejan a miles de familias en la estacada. Ahora más que nunca necesitamos luchar todos y todas, hay que fortalecer la industria, fijar pymes en nuestra tierra. Andalucía se lo merece, no podemos seguir siendo la Cenicienta del país”, ha señalado.

“Invitamos a la ciudadanía que se sume a estas movilizaciones, porque esto es sólo el comienzo de nuestra pelea por la industria”, ha concluido. Por su parte, el secretario general de UGT FICA ha señalado que “Andalucía está desindustrializada. Se toman muchas medidas, pero en esta pandemia ha aflorado las deficiencias del apoyo a la industria”.

En el caso de Airbus, Pedro Hojas ha alertado de que “quiere cerrar alguna de sus plantas aquí y esto no lo vamos a permitir. Esperemos que este Gobierno se sume a las protestas y que no lo permitan”.

En dicha concentración han estado numerosos colectivos de las empresas afectadas como Veiasa, Airbus, Abengoa, Base de Morón, Atis Ibérica y trabajadores y trabajadoras del campo y de la construcción.