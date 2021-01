El Militar abrirá una sola planta y con la plantilla del Virgen del Rocío

El Sindicato Médico denuncia que la Junta “priva” al Virgen del Rocío de parte de sus facultativos, y lo ven “absurdo”. Según el Sindicato Médico de Sevilla la Dirección del Hospital Virgen del Rocío informó que el centro se abriría el 1 de febrero como una estructura más del Virgen del Rocío a todos los efectos.

Este centro atenderá a pacientes Covid de toda la provincia. En una primera fase se abrirá con una sola planta con 48 camas y 9 de UCI, aunque si aumenta la demanda asistencial se abrirá la segunda (48/9) y si es necesario la tercera (48/7). En total, contaría con 144 camas de hospitalización y 25 de UCI.

Sin nuevas contrataciones

Está previsto que el hospital cuente con una plantilla de 17 Facultativos Especialistas de Área (FEAs) con cuatro especialistas en Medicina Interna, Neumología (1), Infecciosos (1), Cuidados Intensivos (6), Farmacia (1), Análisis Clínicos (1) y Radiodiagnóstico (3)

La Dirección afirmó al Sindicato Médico de Sevilla que la plantilla de FEAs se obtendrá de la actual del Hospital Universitario Virgen del Rocío, es decir, no habrá nuevas contrataciones, y que el criterio para los traslados a este centro sería, en primer lugar, la voluntariedad y, en segundo lugar, si no hubiera voluntarios suficientes, se aplicará la Orden de 8 de agosto de 2008 sobre desplazamientos del personal temporal. Por tanto, primero se desplazarían las Comisiones de Servicio y a continuación los interinos vacantes con menor antigüedad. No irían ni sustitutos ni eventuales.

Ante esto, el Sindicato Médico de Sevilla ha manifestado su oposición “a que se prive al Virgen del Rocío de parte de sus facultativos, en especial tratándose de especialidades esenciales para atender a los pacientes COVID”, para dotar al hospital Militar. “Consideramos absurda e intolerable la pretensión de reducir las plantillas de especialidades que han tenido que ser reforzadas en la segunda ola con médicos procedentes de otras especialidades”.

Piden más contrataciones

Los médicos sevillanos piden que todos los facultativos del Hospital Militar sean contratados por Bolsa y que, “en el supuesto de que existan voluntarios para trasladarse al nuevo centro, sus puestos deben ser cubiertos por sustitutos”, de modo que la plantilla del Virgen del Rocío se mantenga íntegra.

Desde el Sindicato Médico instan a la Dirección del Virgen del Rocío que “adquiera claramente este compromiso” y garantice de manera “clara e inmediata” que sus plantillas “no van a ser diezmadas para dotar al nuevo centro”.