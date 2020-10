¿Cómo será tapear en los bares con la mascarilla puesta?

La mascarilla será obligatoria en bares y restaurantes mientras no se consume. Así lo anunció ayer el consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre, que ante el avance del coronavirus en esta segunda ola, ha decidido endurecer las medidas de seguridad.

El BOJA publicado anoche y que tiene efectos desde las 00:00 horas del día de hoy, dice así: “Se establece el uso de mascarilla obligatorio para todas las personas en los establecimientos de hostelería y restauración en los que se sirvan a clientes productos para su consumo en el mismo , salvo en el momento de la ingestión”.

La Consejería de Salud ha anunciado que se ha llevado a cabo la modificación de la Orden del 14 de julio que sí permitía quitarse la mascarilla al estar sentando en la mesa de un bar o restaurante, aunque en Andalucía es obligatorio el uso de la mascarilla desde el pasado 15 de julio.

Quien incumpla esta norma enfrentará a una infracción leve de incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o su uso inadecuado, que acarrea una multa de 100 euros, tal y como se estipula en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto.

También se ha modificado esta Orden en el supuesto de personas que practiquen deporte de forma no federada y no puedan garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Es decir, no más jugar una pachanga con los amigos sin la mascarilla puesta.

Los bares en Sevilla capital cerrarán a partir de las 22:00 horas

Ayer el Consejero de Gobierno, Elías Bendodo, anunció que las ciudades de Sevilla, Jaén y Córdoba, tendrán las mismas restricciones que ya han sido aplicadas en Granada.

A los bares y restaurantes les afectará de forma significativa, pues además del cierre a las 22:00 horas, deberán reducir en un 50% el número de sus mesas tanto en el interior como en el exterior. La ocupación máxima por mesas o agrupación de mesas será de seis personas.



Desde las asociaciones de hosteleros denuncian esta medida: “Hemos luchado para que se nos permita trabajar una hora más para dar la cena, pero ni eso nos han dado. Hemos hecho todo lo posible para defender nuestro trabajo, pero una vez más se han sentado con el sector cuando la medida ya estaba tomada. Ha sido una reunión meramente informativa”.

Estas medidas entrarán en vigor el domingo a las 00.00 horas, a la espera de la publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que al menos permitirá a la hostelería aprovechar este fin de semana.