A pocos días que de comienzo la Semana Santa de Dos Hermanas ya son oficiales los horarios y recorridos que se llevarán a cabo en este año. Un total de 15 hermandades realizarán su estación de penitencia desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

Viernes de Dolores

Agrupación Parroquial de la Misericordia

Agrupación Parroquial de la Misericordia, Nuestra Señora de las Angustias y San Antonio de Padua.

Casa Hermandad del Santo Entierro.

Salida: 20:00 horas

Entrada: 01:00 horas

Itinerario: Ntra. Sra. de Valme, San Luis, Canónigo, Santa María Magdalena, Doctor Fleming, Zurbarán, Estepa, Los Morales, Las Cabezas de San Juan, Isaac Peral, Hacendita, San José, Beethoven, Rivas, Lope de Vega, Melliza, Cervantes, San Luis y Ntra. Sra. de Valme.

Pasos: Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Angustias.

Cristo de la Misericordia. Agrupación Parroquial de la Misericordia

Sábado de Pasión

Agrupación Parroquial de Tres Caídas

Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, María Santísima de la Paz y Bendito Patriarca San José.

Parroquia de San José.

Salida: 17:00 horas

Entrada: 22:45 horas

Itinerario: Parroquia de San José, Rafael Ruiz Perdigones, Garcilaso de la Vega, José María Gabriel y Galán, Antonio Machado, La Viña, Garcilaso de la Vega, Luis Rosales, Mariano José de Larra, avenida Ramón y Cajal, Timanfaya, Las Pedreras, avenida 28 de febrero, Alquería Municipal, Esperanza, Alonso Cano, Antonio Romero Monge, Rafael Ruiz Perdigones y Parroquia de San José.

Paso: Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Paz

Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Paz. Agrupación Parroquial de Tres Caídas.

Hermandad Humildad y Pilar

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Humildad en Getsemaní, Ntra. Sra. del Pilar en su Mayor Dolor y Santiago Apóstol.

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de Calasanz – Montequinto.

Salida: 18:00 horas

Entrada: 23:00 horas

Itinerario: Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de Calasanz, Avenida de los Pinos, Entrada Edificio España, C/Mesina, C/ Nerva, C/ Virgilio, C/ Aureliano (Rampa), Avenida dde Montequinto, Avenida Madre Paula Montalt, Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de Calasanz.

Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Humildad en Getsemaní y Nuestra Señora del Pilar en su Mayor Dolor.

Nuestro Padre Jesús de la Humildad en Getsemaní y Nuestra Señora del Pilar en su Mayor Dolor. Hermandad Humildad y Pilar.

Domingo de Ramos

Hermandad de la Borriquita

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús en la Sagrada Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella.

Parroquia Santa María Magdalena.

Salida: 17:00 horas

Entrada: 22:30 horas

Itinerario: Plaza de la Constitución y Carrera Oficial, Sta. María Magadalena, Melliza, Lope de Vega, Aníbal González, Sta. Mª Magadalena, Francesa, Calderón de la Barca, Antonia Díaz, plaza de Menéndez Pelayo, Sta. Mª Magadalena, Canónigo, Antonia Díaz, Manuel de Falla, Romera, Plaza del Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca, plaza Hidalgo Carret, Álvarez Quintero, Tarancón, Pereda, Real Utrera y Santa Ana.

Pasos: Nuestro Padre Jesús en la entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella.

Nuestro Padre Jesús en la entrada en Jerusalén. Hermandad de la Borriquita.

Hermandad del Cautivo

Real Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza.

Parroquia Nuestra Señora del Rocío.

Salida: 17:15 horas

Entrada: 00:30 horas

Itinerario: Ruiseñor, Virgen de los Reyes, Virgen de Monserrat, Virgen del Pilar, Avenida Cruz Roja, Virgen de Covadonga, Avenida Los Pirralos, Carlos I, Santa Cruz, plaza de Menéndez Pelayo, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, La Mina, Purísima Concepción, plaza del Emigrante, El Ejido, Romera, Avenida Reyes Católicos, Vizcaya, Navarra, León, Al Andalus, Onuba, Talario, Hispalis, Iberia, Ruiseñor, entrada

Pasos: Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza.

Nuestro Padre Jesús Cautivo. Hermandad del Cautivo.

Lunes Santo

Hermandad Presentación al Pueblo

Hermandad de la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucrito y Cofradía de Nazarenos Padre Jesús en la Presentación al Pueblo y Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio y San José.

Capilla de Santa Cruz.

Salida: 16:00 horas

Entrada: 01:00 horas

Itinerario: Capilla de Santa Cruz, Gustavo de Bacarisas, Virgilio Mattoni, Gustavo Bacarisas, Ebro, Guadiana, Segura, Tajo, Cardador, Avenida 28 de febrero, Pasarela Cristo de la Presentación, Nuestra Señora del Carmen, Santa Ana, Real Utrera, Álvarez Quintero, Plaza de Hidalgo Carret, Churruca, San Sebastián, Canónigo, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, Santa Ana, Nuestra Señora del Carmen, Pasarela Cristo de la Presentación, Avenida 28 de febrero, Avenida Guadalquivir, Pintor Romero Ressendi, Virgilio Mattoni, Gustavo Bacarisas y Entrada

Pasos: Nuestro Padre Jesús en la Presentación al Pueblo y Nuestra Señora del Amor y Sacrificio.

Martes Santo

Hermandad de Pasión

Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora del Amparo.

Parroquia Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

Salida: 17:00 horas

Entrada: 01:30 horas

Itinerario: Salida Parroquia de Ntro. Padre Jesús de la Pasión, Avenida del Triunfo, Virgen de la Encarnación, Virgen de los Milagros, Virgen de los Dolores, Cruce Nacional IV, Virgen de los Reyes, Virgen de Montserrat, Avenida de Jerez, Avenida de la Cruz Roja, Virgen de Covadonga, Carlos I, Santa Cruz, Plaza Menéndez y Pelayo, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, San Francisco, Antonia Díaz, Manuel de Falla, Romera, Avenida Reyes Católicos, Manuel Rubio Doval, Navarra, León, Al Andalus, Hispalis, Iberia, Avenida Los Pirralos, Virgen del Rocío, Cruce Nacional IV, Virgen de los Dolores, Virgen de la Paz, Virgen de la Encarnación, Avenida del Triunfo, Avenida Primera, entrada Parroquia de Ntro. Padre Jesús de la Pasión.

Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora del Amparo.

Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Hermandad de Pasión.

Miércoles Santo

Hermandad de la Oración en el Huerto

Antigua Hermandad de María Santísima del Rosario y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

Casa de Hermandad.

Salida: 19:00 horas

Entrada: 00:45 horas

Itinerario: Aníbal González, Santa María Magdalena, Bótica, Lope de Vega, Melliza, Cervantes, Canónigo, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, Santa Ana, Real Utrera, Álvarez Quintero, Plaza de Hidalgo Carret, Churruca, San Sebastián, Portugal, Avenida de Andalucía, Manuel de Falla, Antonia Díaz, Calderón de la Barca, Francesa, Santa María Magdalena, Rivas, Lope de Vega y Aníbal González.

Pasos: Nuestro Señor Jesucristo de la Sagrada Oración en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

Traslado de Nuestro Señor Jesucristo de la Sagrada Oración en el Huerto. Hermandad de la Oración en el Huerto.

Jueves Santo

Hermandad Sagrada Cena

Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, Jesús Humillado y Nuestra Señora del Amparo y Esperanza.

Parroquia del Amparo y San Fernando

Salida: 16:30 horas

Entrada: 22:30 horas

Itinerario: La Hacendita, Isaac Peral, Alarcón, Estepa, Los Molares, Velázquez, Isaac Peral, Santo Domingo, Lope de Vega, Bótica, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, San Francisco, Antonia Díaz, Calderón de la Barca, Francesa, Santa Cruz, Plaza de Menéndez Pelayo, Santa María Magdalena, Aníbal González, Lope de Vega, Rivas, Beethoven, San José, Virgen de las Virtudes, Virgen de la Estrella, La Hacendita.

Pasos: Sagrada Cena y Nuestra Señora del Amparo y Esperanza.

Hermandad de la Santa Vera+Cruz

Antigua y Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos Santocristo de la Vera Cruz, María Santísima en sus misterios del Mayor del Dolor y Asunción a los Cielos y San Sebastián Martir.

Capilla de San Sebastián.

Salida: 20:00 horas

Entrada: 00:25 horas

Itinerario: Churruca, Plaza de Hidalgo Carret, Álvarez Quintero, Real Utrera, Santa Elvira, San Fernando, Santa Estefanía, Cristo de la Vera-Cruz, Portugal, Avenida de Andalucía, Manuel de Falla, Antonia Díaz, Plaza de Menéndez Pelayo, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, Santa Ana, Real Utrera, Goyeneta, San Sebastián, Mena, Martínez y entrada.

Pasos: Santo Cristo de la Vera+Cruz y María Santísima Mayor del Dolor.

María Santísima Mayor del Dolor. Hermandad de la Santa Vera+Cruz.

Madrugá

Hermandad del Gran Poder

Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista.

Capilla del Gran Poder.

Salida: 03:00 horas

Entrada: 07:45 horas

Itinerario: Real Utrera, Goyeneta, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca, San Sebastián, Portugal, Avenida de Andalucía, Manuel de Falla, Antonia Díaz, Calderón de la Barca, Francesa, Santa María Magdalena, Anibal González , Lope de Vega, Alcoba, Avenida de Sevilla, Botica, Lope de Vega, Melliza, Cervantes, Canónigo, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, Santa Ana y Real Utrera.

Pasos: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Hermandad del Gran Poder.

Viernes Santo

Hermandad de la Amargura

Fervorosa e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz, Nuestra Madre y Señora de Amargura y Santa Ángela de la Cruz.

Capilla Casa Hermandad, en Plaza Virgen de la Amargura.

Salida: 18:00 horas

Entrada: 01:15 horas

Itinerario: Capilla en la Plaza Virgen de la Amargura, pasaje Hermano Mayor José Manuel González Plaza, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Antequera, Málaga, Gordal, Azofairón, Rapazalla, Cerro Blanco, Parroquia del Divino Salvador, Cerro Blanco, Real de Utrera, Purísima Concepción, Mina, Plaza del Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca, San Sebastián, Cristo de la Vera Cruz, Brasil, Estornino, Teruel, Marbella, Ronda, Torremolinos, pasaje Hermano Mayor José Manuel González Plaza, Plaza Virgen de la Amargura y Entrada

Paso: Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz y Nuestra Madre y Señora de la Amargura.

Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz y Nuestra Madre y Señora de la Amargura. Hermandad de la Amargura.

Sábado Santo

Hermandad del Santo Entierro

Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte. Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad.

Parroquia de Santa María Magdalena.

Salida: 18:00 horas

Entrada: 01:15 horas

Itinerario: Plaza de la Constitución, Carrera Oficial, Santa María Magdalena, Canónigo, San Francisco, Mina, Plaza del Emigrante,

Romera, Manuel de Falla, Antonia Díaz, Calderón de la Barca, Francesa, Santa Cruz, Plaza Menéndez Pelayo, Santa María Magdalena, Rivas, Lope de Vega, Melliza, Santa María Magdalena, Canónigo, San Luis, Nuestra Señora de Valme, Plaza de la Constitución y entrada.

Pasos: Jesús Yacente y Virgen de la Soledad