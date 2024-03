El sorteo de la ONCE de este Lunes Santo ha dejado una parte de su premio semanal en Osuna, donde José Manuel Gómez vendió ayer ocho cupones que han resultado premiados con 35.000 euros repartiendo así un total de 280.000 euros.

José Manuel Gómez es vendedor de la ONCE desde 2021 y vende diariamente en la Plaza de España, en pleno centro de Osuna, pero ayer se refugió de la lluvia en la plaza de abastos donde ha llevado la suerte. Esta mañana se declara muy contento por la ilusión de haber repartido el premio a sus vecinos. «De lo más contento, no me lo puedo ni creer», dice hoy camino de Sevilla, donde va a firmar su contrato indefinido como vendedor de la ONCE. «Ni queriendo la verdad es que sí», afirma orgulloso. «Me alegro mucho por los vecinos que sé que les hace falta a las criaturas».

El sorteo de la ONCE del 25 de marzo estaba dedicado a Las Turbas de Cuenca y ha dejado otros 175.000 euros en premios en Montoro (Córdoba), con otros cinco cupones premiados con 35.000 euros, y un cupón más agraciado con este premio en Huelva, por lo que ha repartido en total 490.000 euros entre las tres provincias andaluzas. El resto de los premios han ido hasta Canarias, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.