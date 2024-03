El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha repartido un millón y medio de euros entre municipios de cinco provincias andaluzas. La más afortunada ha resultado Mairena del Alcor (Sevilla), donde Francisco José Cerro, que comenzó a trabajar como vendedor de la ONCE hace dos semanas, vendió la serie agraciada con el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, medio millón y de euros, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, sumando así 815.000 euros entre diez vecinos de la localidad sevillana.

Cerro ha dejado la fortuna en el Camino de Alconchel y la Cafería Miquel, según indica la Fundación en una nota de prensa. Este vendedor llevaba seis años sin trabajar después de que un accidente doméstico en plenas vacaciones terminara inmovilizando su mano tras varias intervenciones quirúrgicas. Antes había dedicado su vida laboral a la plataforma logística de Carrefour. «Entré en la ONCE de casualidad», ha señalado.

«Soy adicto a mirar anuncios en Google, y un día vi que se necesitaban vendedores en Alcalá de Guadaíra, de donde depende Mairena, y llamé. Me llamaron para la entrevista, hice el curso de formación y empecé con muchísima ilusión y unas ganas impresionantes de dar el premio lo más pronto posible», ha contado.

Asimismo, Cerro asegura estar en shock, porque «no hay nada más grande en el mundo que poder hacer feliz a esas personas que compran el cupón par que les toque», ha afirmado.

«La gente me hace sentir día a día sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, y necesitan que les toque para paliar los problemas que tienen, esto es un revulsivo para tirar adelante y afrontar todos los problemas que tenemos en el día a día. Estoy muy contento, con una ilusión más que renovada de la que tenía para seguir», ha apuntado.

Este mismo sorteo ha dejado otro cupón premiado también con 35.000 euros en otro punto de Mairena del Alcor, con un cupón que vendió por TPV (Terminal Punto de Venta), por el que el cliente elige el número que desea jugar.