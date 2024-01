Andalucía Directo visitó el jueves, 11 de enero, a doña Antonia Gutiérrez García, vecina de la localidad sevillana de Los Molares, para celebrar junto a ella su cumpleaños número cien y cumplir así uno de sus sueños: que la visitara Canal Sur Andalucía.

El jueves, 11 de enero, fue un día especial para Los Molares (Sevilla) porque una de sus vecinas, Antonia Gutiérrez García, cumplía cien años. La anciana, a través de un vídeo, pidió como regalo una visita de Canal Sur «para que me vea la gente que estoy vivita».

El equipo de Andalucía Directo se puso entonces manos a la obra. Contactó con la familia de Antonia y se presentó en Los Molares para cumplir su sueño centenario. Sin embargo, la sorpresa se la llevó Teresa Núñez, reportera del programa vespertino, al comprobar el sentido del humor de la molareña.

Uno de sus nietos, el mismo con el que grabó el vídeo solicitando la visita de Canal Sur, le preguntó a Antonia si no los había engañado, ya que a sus cien años, la molareña no tiene ninguna arruga. A esto, la anciana respondió que no les había engañado y que las únicas arrugas que tenía eran «en el coño». Respuesta que provocó la risa de todos sus familiares presentes y de Núñez. Sin duda, este será un cumpleaños que quedará grabado en la memoria de los familiares de Antonia, que recordarán la anécdota por muchos años.

El secreto para llegar a los cien años

Antonia Gutiérrez reveló, además, a la reportera de Andalucía Directo, Teresa Núñez, y a toda la audiencia su secreto para llegar a los cien años. La receta de la anciana molareña consiste, según aclaró ella misma, en tomar todos los días para desayunar «una tostada, una copita de coñac y mi café con leche».