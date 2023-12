El Chaparro de la Vega del municipio sevillano de Coripe ha conseguido ser el árbol más bonito de España 2024 con un total de 3715 votos. A tan solo 286 votos del primer puesto se ha quedado el ciprés del Parque de María Luisa de la capital hispalense. Ahora, el Chaparro de la Vega de Coripe competirá por ser el árbol europeo 2024.

El árbol coripeño mide 13 metros, sus dimensiones hacen de este ejemplar una clara referencia para los lugareños que lo han hecho testigo de su vida cotidiana. Bajo su sombra, se desarrollan diversas actividades lúdicas y festivas, entre las que destaca la Romería de Fátima a mediados del mes de mayo. Desde hace unos años y dada su singularidad, sus inmediaciones sirven como escenario de actividades relacionadas con la educación ambiental. El 23 de noviembre de 2001 fue declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Coripe ha celebrado la victoria con un comunicado difundido a través de sus redes sociales:

«Gracias a todos/as los/las que con vuestro voto habéis hecho que esto sea posible. Gracias por difundir, por compartir (a nivel personal y a nivel de asociaciones y organizaciones), por dar un me gusta, en definitiva gracias por haber sido tan buenos embajadores de nuestro pueblo y del Chaparro».

«Gracias a todos/as los/las que con vuestro tiempo, esfuerzo y dedicación, aportando ideas, colaborando en las distintas actividades que se han realizado, imprimiendo y repartiendo carteles, contactando con los medios de comunicación para que buscaran un hueco para nuestro Chaparro, etc etc etc. habéis hecho que esto sea posible».

«Gracias a todos los medios de comunicación por haceros eco del Chaparro de la Vega y de nuestro pueblo. Gracias a la ONG Bosques Sin Fronteras por la organización del concurso».