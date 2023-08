El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado ayer, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad sevillana de Montellano, donde Diego Molina, vendió una de las series agraciadas con esta cantidad.

Molina es vendedor de la ONCE en este municipio desde marzo de 2019. Es uno de los seis que venden en el municipio, donde todos le conocen como «El gitanito». «Me admiran y me quieren mucho», dice feliz tras haber dormido más bien poco y mal esta noche por los nervios de la emoción. «Estoy que no me lo creo porque las personas que me compran son humildes y trabajadoras, de los que les hace falta, y la verdad es que me quieren mucho», repite orgulloso. «Estoy loco de contento, he engordado 10 o 15 kilos ahora mismo». Además ha vendido otros nueve cupones premiados con 1200 euros cada uno.

El resto de premios millonarios de este sorteo se han repartido entre Langreo (Asturias), Lugo, Mos (Pontevedra) y San Sebastián.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 15 millones de euros y 10 premios de un millón como el repartido en Montellano. Además de 119 premios de 40.000 euros (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2270 de 1200 euros: a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 18 de agosto, un bote de 10 millones de euros.

A partir de hoy, miércoles 16 de agosto, la ONCE pone ya a la venta los cupones del Extra de Navidad que ofrece, en el sorteo del próximo 1 de enero, 80 premios de 400.000 euros cada uno.