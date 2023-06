El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Los Palacios y Villafranca, donde Francisco Benítez vendió el cupón y la serie agraciada con este premio.

Benítez es vendedor de la ONCE desde hace cuatro y tiene su punto de venta la mayor parte de la semana a las puertas de Mercadona a la entrada del polígono El Muro de la localidad sevillana. «Esto sí que no me lo esperaba yo -decía esta mañana encantado-. Yo todos los días pienso que voy a dar el premio, pero luego no te lo crees. Estoy muy contento, muy contento, deseando saber a quién se lo he dado, es una alegría muy grande».

El sorteo de la ONCE de este sábado tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al Festival Flamenco Torre del Cante de Alhaurín de la Torre (Málaga), y ha llevado el resto de sus premios entre el País Vasco y la Comunidad Valenciana.