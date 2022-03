Esta es una de las historias de solidaridad que se viven desde que comenzó la guerra en Ucrania y el éxodo de la población hacia distintos países de Europa. Un matrimonio y su hija de dos años han logrado llegar a España gracias a una cadena de solidaridad que han formado un grupo de personas a lo largo de toda Europa para terminar en Fuengirola (Málaga). Una de las protagonistas del final de esta cadena es Emilia Nurmi, una finlandesa que lleva 15 años en Sevilla y trabaja actualmente en el departamento comercial de un emblemático hotel sevillano. Su iniciativa, que tenía como objetivo conseguir ayuda para esta familia procedente de Kiev, enganchó a los empleados del establecimiento, y tanta ha sido la respuesta que el dinero, la ropa y los alimentos conseguidos ayudarán también a otros refugiados atendidos por la iglesia ucraniana en la capital andaluza.

«Me ha emocionado la generosidad de los españoles, no esperaba jamás la respuesta que he tenido al mensaje que publiqué en las redes. Sé que la familia de Siim es una entre millones pero gracias a las donaciones de dinero, ropa y alimentos que he recibido, tienen una base para volver a construir su futuro. Hace sólo dos semanas su vida era como la nuestra», así relata Emilia los resultados de su solicitud de ayuda por medio de un mensaje en Facebook cuando supo que el hijo de la pareja de su padre había tenido que cargar toda su vida en un coche y huir de Ucrania en menos de 24 horas.