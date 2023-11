Hoy debería haber puesto Misa de difuntos, la cuarta y última parte de “Quién mató a mi abuela”, pero la actualidad manda y nos vamos a Gaza, donde son ya cerca de ocho mil los muertos y no hay cementerio para tanto. ¿Qué estamos haciendo? Otra guerra, más muertos. Hay guerras como ésta o la de Ucrania que dan titulares, aunque se solapen unas a otras…hay muchas guerras que no dan sino para entierros anónimos, allí quizás no haya petróleo.

NO A LA GUERRA

Unas 35.000 personas se manifestaba en Madrid el pasado domingo en apoyo a los palestinosy en contra de la ofensiva israelí sobre Gaza,

A la manifestación ha acudido la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha pedido el alto al fuego “inmediato” en Gaza y ha denunciado la vulneración “flagrante” del derecho internacional de Israel.

El conflicto de Gaza tiene más poder devastador y desestabilizador que la invasión rusa de Ucrania, afirma Bichara Khader (Zababdeh, Palestina, 1944) profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina.





BROTHERS

Pido la paz y la palabra (Blas de Otero)

Como un kalashnikov, empuño las palabras.

Disparo versos. Llueve metralla.

NO A LA GUERRA

El sol sale para todos en el campo de batalla.

¿Volveremos a construir sobre cenizas y escombros

en la franja de Gaza?

NO A LA GUERRA

En 2009, participé con este poema en una Antología poética a favor del pueblo palestino que acaba de sufrir una nueva ocupación-invasión por parte de Israel, llamada VERSOS PAR DERRIBAR MUROS.

No sabía que 14 años después debía de sacarlo del cajón y hacer una re-lectura. Otra vez PALESTINA, pero no creo que ahora estemos dispuestos a hacer poemas después de estos días de muerte y destrucción. Nos ciega la ira, la impotencia ante los que tienen la fuerza y pisan continuamente los derechos de los más débiles, dando lugar a muchas guerras vivas que hoy no dan grandes titulares, pero que siguen matando gente, quizás en nombre de la Paz- ¿qué paz? –

Es el odio por el odio, pero que no surge de la noche a la mañana. Se viene cociendo durante un montón de años, hasta que revienta por algún sitio

¿Quién reconstruirá amapolas sobre los muertos;

quién sembrará esperanzas en los hijos del odio?

Se pregunta otro poeta de esta antología dirigida por Inmaculada Calderón, impulsora y editora de este proyecto junto con Ana Patricia Santaella.

La tragedia del pueblo palestino es negra agonía, la franja geográfica se torna brecha oscura…

La agonía se hacina en una franja oscura.

Huele a sangre y a arsénico,

Relinchan los caballos.

No se qué hemos adelantado, qué piensa hacer la comunidad internacional, qué respuesta da la calle….hartos de estar hartos, la gente acaba por comprender que la vida sigue igual y que el pez grande se come al pez chico, una y otra vez…

NO A LA GUERRA/PAZ PARA GAZA