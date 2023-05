No crean, ya se que la Feria está aún muy reciente y que yo quería haber hablado de ella (De Feria en Feria, lo iba a titular) pero, cuando me puse a ver la tele y vi la cantidad de gente que había en el Real-Santa Justa apretujá, trenes llegando en fila, uno detrás de otro, como si no hubiera otro destino, el aeropuerto masificado, hasta con flamencas esperando visitas, venían vuelos de Roma, de Londres, de Canarias de N. Y de Cambrige -y que ya no cabía ni una pata de caballo más, digo ni un alfiler, me puse a cavilar y decidí mejor dar una vuelta por Sevilla y así, cambiar el título del artículo. Aunque, como se dice por aquí, cada uno cuenta la feria como le va (aunque no haya ido, claro). De repente, se te ocurre darte un paseo por Sevilla “la llana”.

Ya que tienes que ir a Santa Justa a dejar al hijo al tren, ay estos chicos del tren, te dices que sería bueno aprovechar el viaje para ir al cine y miras en el móvil la cartelera. Tú crees que así la tarde del domingo se te hará menos tediosa...