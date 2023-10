Holgazán y huelguista tienen connotaciones distintas pero un origen común. La primera se refiere a la persona en eterno reposo y la segunda a quienes secundan una acción sindical para marcar límites al atropello laboral y mejorar sus condiciones. Las tres son derivaciones del latín popular follicare.

Por desgracia, una gran parte de los opositores a las huelgas confunden con cierta mala intención a los holgazanes con los huelguistas con la simple finalidad de repetir una mentira hasta que cuaje como verdad.

Reino Unido es el estado perfecto para disfrutar de las barbaridades del neoliberalismo del que tanto bocachancla presume, pero eso tiene graves consecuencias en la vida de muchas personas y para muchas profesiones.

Maestros y profesores, enfermeras, conductores de ambulancia, doctores, personal de metro de Gran Londres, trenes de media y larga distancia, funcionarios estatales y funcionarios del Ministerio de Interior de la tramitación de pasaportes y personal de Universidades. ¡Y es poco para lo que hay!

In July it found more than three in five people (61%) supported the nurses’ strike. Ambulance workers backed by a similar number.

La mayoría de los profesionales exigen una subida salarial de casi un 10%, excepto los profesionales médicos que incluso alcanzan el 35%, ya que llevan congelada su subida salarial desde hace décadas. El gobierno británico está concediendo sobresueldos anuales para ir mitigando las huelgas y enfriando los ánimos. En muchos casos, la subida ha sido menor de lo reclamado, pero siempre al alza de lo mínimo exigido, por lo tanto podemos decir que realizar huelgas son satisfactoriamente necesarias en momentos cruciales.

No obstante, no siempre se consiguen acuerdos y las huelgas se alargan y se repiten, como en la empresa de metro de Gran Londres TFL (Transport for London).

However, support is lower (38%) for university staff strikes.

La realidad es muy grave para la gran mayoría de la ciudadanía, aunque los problemas sean parecidos al resto de estados que forman la Unión Europea, el frío que hace fuera de ella se nota. La Unión Europea, aunque perdida en su neoliberalismo autófago y dependiente del Gran Jefe Americano, sigue siendo un espacio mejor que este estado clasista que cuando se mira en el espejo se ve en el siglo XIX.

Heathrow airport security staff accepted a pay offer worth between 15.5% and 17.5%

Criminal barristers in England and Wales accepted a 15% pay rise in October.

No tiene sentido a nuestros ojos, observar cómo uno de los que fuera uno de los estados más ricos de Europa se ha convertido en una comparsa internacional sin credibilidad alguna. Sin embargo, a ojos de milmillonarios ejerciendo de Prime Minister va en dirección correcta hacia su meta: destruir la clase media.

About 2,000 Arriva bus drivers in London won an 11% pay deal

La clase media es quien da estabilidad y funcionalidad correcta a un estado. Por razones obvias, la élite considera que el estado es de su propiedad y quiénes están dentro, sus lacayos. La clase más empobrecida no tiene siempre la prioridad de demandar ciertas garantías cuando la barriga está vacía y carece de opciones para alimentar, dar un hogar y estabilizar a su familia.

La corrupción se debilita cuando la clase media es mayoritaria y está consolidada, pues vigila y obliga al estado a seguir con las reglas marcadas. La presión social hace de válvula de escape y avisa a la dirección del estado la cual es fácilmente corruptible y tiende a desviarse de sus funciones cuando no son las apropiadas.

Sin duda, en una década, la clase media británica será dividida entre alta y baja para acabar desapareciendo, como era habitual en el s.XIX.

A series of strikes involving 1,800 bus drivers in London employed by Abellio ended after the workers accepted a «greatly improved» pay offer.

¿Qué sentido tiene empobrecer a tu estado?

La respuesta es sencilla. Una población herida, empobrecida y apaleada que no suele apoyar las huelgas por falta de solidaridad y empatía hacia otras profesiones, dejará su dirección y el timón a cualquier vendehumo que dice poseer las recetas del crecepelo con sabor limón. ¿O eso está ya pasando?

El Trumpismo con Boris Johnson triunfó porque convenció a los ciudadanos de quiénes eran los culpables de sus problemas y que él se los solucionarían, pero la dura rutina de la vida ha demostrado cómo han expoliado las arcas públicas y han desmantelado el estado social aumentando el empobrecimiento de grandes porcentajes de la población. Repito, no es un objetivo para la élite mejorar esa situación.

Some BT workers agreed a pay deal worth up to 16%.

¿Qué podemos hacer?

Para quienes residen en Reino Unido sólo hay un camino, si trabajas por cuenta ajena, afíliate a un sindicato, ¡ya! Para quienes no trabajan por cuenta ajena, ten empatía con quienes se rebelan contra la falta de límites de los atropellos de los trabajadores. Si posees tu propia empresa, da igual el tamaño que tenga, recuerda que si tus empleados están contentos, mejor trabajarán, sé parte de su realización como personas y trabajadores, no un obstáculo. Todos ganaréis.

Health workers who are members of Unite and Unison in Scotland – including some paramedics, nurses, midwives and support staff – accepted a 7.5% pay deal in December’ -The BBC

Para quienes viven en Casa. Pues hagan lo anterior indicado. La receta para mantener el estado social vivo y digno es defenderlo, no dejarlo en manos de suavones y nazis.