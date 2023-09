La palabra tiempo evolucionó al castellano de la palabra latina tempus. Según la RAE contiene casi una veintena de acepciones, todas ellas en masculino.

One hundred years the mill has stood:

One hundred years the dashing flood Has turned the wheel with roaring sound,

Through foaming waters, round and round.

El primer significado de tiempo recogido: Duración de las cosas sujetas a mudanza. Dicho así suena raro, pero si le decimos el tiempo de vuelo que hay entre donde vives por trabajo y donde reside tu familia apela a la sencillez.

El segundo, Magnitud física. ¿Quién no ha sufrido los sinsabores de la física y la química en el instituto? Luego, cuando les pillas el truquillo son adorables y divertidas. Aquí mi fórmula favorita, la aceleración es igual a su velocidad en el tiempo transcurrido.

Vamos con la tercera definición, Parte de la secuencia de los sucesos. El tiempo que tarda un potaje hacerse un domingo en Londres, ya que requiere de cierta planificación para encontrar todos los ingredientes, incluido el pan.

La cuarta, Época. ¿Qué época se ha perdido nuestro país, si Churchill no hubiera convencido a los estadounidenses para dejar la dictadura militar después de 1945?

La quinta, Estación. Con el cambio climático las cuatro estaciones se están unificando en un larguísimo verano muy caluroso y un escueto invierno friolero hablando de maneras andaluzas.

La sexta, Edad de un ser vivo. ¡Cómo pasan los años para uno y lo difícil que es volver!

One hundred years: and overhead

The same broad roof of blue is spread; And in the meadows, bright and green, The miller’s children still are seen.

Seguimos disfrutando del significado del tiempo. Sin duda, es una palabra usada diariamente y no es para menos.

La séptima, Edad de un objeto. El tiempo que tiene esa sudadera de rugby de mi selección que ya no la vende la FAR.

La octava; Oportunidad, ocasión o coyuntura. Cuando obtienes tu primer trabajo en el extranjero y sientes que se han alineado los planetas.

La novena, Espacio de tiempo disponible para la realización de algo. Conseguir una cita con el médico de cabecera británico desde que concertaron/privatizaron su gestión.

La décima, Largo espacio. La última vez que estuve en las ferias de mis pueblos.

La undécima, los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo. Una experiencia muy londinense es ver una ópera desde una plaza pública en un pantallón en verano.

La duodécima, Estado atmosférico. El cambio climático es una puñalada de las generaciones mayores a sus descendientes en puro egoísmo chovinista.

And thus the world is still the same:

The sunset clouds are turned to flame; And while we live, and when we die, The lark still carols in the sky.

Sin duda, la palabra tiempo es de las más entendibles en todas las lenguas romances. Continuamos.

La decimotercera, Esgrima. Deporte espectacular olímpico que debiera popularizarse para que pierda ese halo clasista.

La decimocuarta, Categoría gramatical deíctica que permite localizar la acción, el proceso o el estado denotados por un verbo a partir de su relación con el momento del habla o con otro punto temporal. ¡Qué pejigueras son los guiris confundiendo los tiempos! Y luego qué poca paciencia tienen para con su idioma.

La decimoquinta, Cada uno de los paradigmas de la conjugación verbal en función de la categoría. Esto se reduce a tres palabras: Indicativo, subjuntivo e imperativo.

La decimosexta, Tempestad duradera en el mar. Reconozco que con todo lo que he pagado con mis impuestos para barcos de bribones, me desconcierta cómo usar este significante.

La decimoséptima, Cada uno de los recorridos del pistón para completar un ciclo en un motor de combustión interna alternativo. A los ajenos al mundo del motor que son poco amigos de carreras de motos y coches, todo lo relacionado pierde interés al obtener el carné de conducir o tener una avería.

La decimoctava; Cada una de las partes de igual duración en que se divide el compás. Una melodía a disfrutar es Serenata Andaluza de Manuel de Falla. And others rise to fill our place;

We sleep, and others run the race:

And earth beneath and skies above

Are still the same; and God is love.-The Old Mill’s by J. R. Eastwood

No obstante, ninguna de ellas contiene su mayor grandeza y quizás el significante que toda persona de cualquier edad requiera. Pasar, dedicar, sacar, obtener, regalar, pasar…tiempo con otras personas, es un acto de amor insuperable frente a toda la realidad material, por muy ostentoso y exclusivo que sea.

Las personas que vivimos fuera de nuestra Nacionalidad Histórica conocemos de sobra qué es no tener esa posibilidad y cuánto nos cuesta nuestro tiempo para conseguir pasar más tiempo con nuestros seres queridos, ya sean familiares o amigos.

El mejor regalo para dar y recibir es el Tiempo, el resto sobra.

Somos seres efímeros que con fortuna podemos alcanzar la centena de años. Un segundo en comparación con la formación de una estalactita.

Inviertan tiempo en los demás y ahorren materialismo: ¡Háganse un favor!