Una desgracia tras otra, así nos sentimos al oír noticias de asesinatos de adolescentes perpetrados por jóvenes que suelen usar un cuchillo casero de grandes dimensiones, una navaja de cualquier tipo o algún revolver.

La impotencia es creciente y con aceleración constante. Nadie se acostumbra a estos escabrosos hechos, repugnantes e irreparables. ¿Qué derecho tiene nadie de arrebatar la vida a otra persona? Y hago hincapié en que la pobreza y un entorno inestable no es justificación alguna, como tampoco lo es la falta de atención en los hogares pudientes. Nada da derecho a semejante atrocidad.

A veces la cuantificación de los asesinatos y su enmarcación en estadísticas banalizan con profundidad el acontecimiento, así como la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la sociedad.

Ahora, los mass media imprimen y publican en portada los dos últimos asesinatos tan cobardes y reincidentes junto al resto de homicidios con clara intencionalidad. Dan la voz a esas familias cuya herida nunca se va a curar, disimulan que les interesan los motivos y cómo ocurrió, si coinciden con su editorial le darán más publicidad; en el caso contrario, al archivo como otra nota más.

¿Por qué las matan?

El asesinato de la joven de 15 años fue un asesinato machista de guión. Una pareja rompe. Él no está de acuerdo y acuerda darle unas flores lo antes posible para reconciliarse, acabar en buenos términos o como pretexto para acercarse a ella. La novia no va y su amiga le hace el favor de recoger esas flores que se convirtieron en un cuchillo de cocina y su asesinato. No hay excusa.

¿Y cómo lo sé? Hay veces que la muerte llama a tu círculo cercano, llámese laboral o de amistad. Y te da rabia, porque no hay nada que puedas hacer para aliviar el dolor de esa persona y su familia.

La otra chica fue asesinada porque un grupo decidió arrebatarle una chocolatina barata y tuvo la osadía de resistirse brevemente. Ni el chófer del autobús ni otras personas pudieron evitarlo.

Tenía tan sólo 11 años.

The boy, who cannot legally be named because of his age, is also charged with possessing a kitchen knife in a public place without good reason.

En los países occidentales hemos asumido la seguridad ciudadana como un logro obtenido y perdurable. Sin embargo, ha sido más un concepto en términos generales que particulares. Y la violencia que ocurre es estructural y directamente relacionada con dos capas de la sociedad opuesta: los cercanos al poder, sea local, nacional y estatal, y quienes viven en las zonas más empobrecidas y sufren la precariedad de los retrocesos y vaivenes de la sociedades occidentales en sus propias carnes. Los primeros se suelen salvar de consecuencias graves en muchos casos. Y los segundos, nunca.

Un ejemplo muy claro en London fue Grenfell Tower. El propietario ni se despeinó y centenares de vidas pérdidas sin ninguna consecuencia legal.

La realidad es otra. Hay un techo de cristal muy grueso para un gran amplio sector de la población en London. Es equivalente a la espesura que percibe la ciudadanía andaluza que vive en los barrios con más carencias y donde la salida laboral marcada suele acabar entre rejas.

Quizás pienses, si a London ha viajado tanta emigración y consiguen establecerse contra todo pronóstico y dificultades, cómo no lo puede conseguir gente que ya vive allí.

La respuesta es llana y simple: la carencia de oportunidades, la falta de formación, porque es inalcanzable y el negacionismo del entorno no ayuda. Reitero que nada da derecho a quitar una vida.

Las bandas Gangs de London controlan mucho territorio y su influencia es notoria en la sociedad, principalmente en grupos de adolescentes que legalmente no sufren la consecuencia de ser condenados por cometer ciertos delitos.

¿Y por qué se da un caso similar en las familias pudientes?

Otra respuesta clara y rotunda es que siempre pensamos que las clases pudientes están libre de pecados y su fortuna fue gracias a una voluntad cuasi divina. En el fondo, las relaciones de poder son muy parecidas a las bandas Gangs, el mensaje que inculcan a sus descendientes es muy concreto: el dinero justifica todo.

El número de casos de bullying en las escuelas privadas londinenses es alarmante. Y en la calle, actúan como grupo frente a otras bandas Gangs para atacar y defenderse.

Vuelvo a reiterar: La falta de atención y educación de una familia acomodada no da derecho a quitar la vida a nadie.

Elianne was stabbed to death at a bus stop on Wellesley Road in central Croydon on Wednesday morning, as she made her way to school.- The BBC

El último tema que me gustaría abordar es el machismo en London.

Aunque las instituciones en apariencia respetan e intentan limar las diferencias estructurales desventajosas que sufren las mujeres en todos los ámbitos, el día a día difiere bastante.

Gangs are particularly good at picking up on vulnerabilities, are quick to pick them up and indeed lure young people and exploit them in criminal acts.

Las violaciones en pubs o clubs(discos) son frecuentes hacia mujeres que van bebidas. Los gestos violentos y tocamientos son el pan de cada día. Y el maltrato hacia la pareja es visible en la calle. También, suele haber una reacción rápida de la Policía Metropolitana cuando se denuncia, aunque casi nunca sucede, por vergüenza y por el precio social que sufre la víctima a la que se culpabiliza.

El Trumpismo y terraplanismo, además, dan alas a las tendencias conservadoras retrógradas que ningunean cualquier derecho de una mujer a ser libre e independiente del hombre.

En Reino Unido el Trumpismo instaló a Boris Johnson quién más tarde ganó unas elecciones y su sucesores podrían ser miembros del Tea Party sin problema alguno.

Estos exabruptos implican más dolor y sangre a la sociedad en vez de mejorarla.

Sólo te ruego que leas los siguientes nombres en voz alta y les dediques esos segundos a la memoria de estas vidas truncadas.

Y recuerda qué no sólo ocurre en London.

Y hacia las víctimas, perdón, os fallamos como sociedad.

Full list of teenagers killed in the capital