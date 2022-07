Las semillas de marihuana son artículos excepcionalmente dudosos en el mercado actual; sin embargo, debido a la presencia de bancos de semillas de referencia y tiendas de desarrollo garantizadas, es factible comprar semillas legales en una tienda en línea como Sensoryseeds.es. En la actualidad, debido a los avances de la ciencia y al anhelo del hombre por desentrañar los intereses de la planta de marihuana, este bien ha sido ampliamente revisado y el mundo ha incidido en su punto de vista respecto a este asunto a nivel social, pero además, los nuevos hallazgos no solo han cambiado el punto de vista de las personas, sino también la perspectiva legal.

¿Qué ocurre en España y en Europa con respecto a las semillas?

En España está permitido el comercio y la adquisición de semillas de marihuana con alto contenido en THC, y no de inflorescencias de marihuana CBD; lo que es ilegal es establecerlas y hacerlas crecer o germinar. Esto se debe a que las semillas de marihuana no contienen sustancias psicotrópicas; es decir, no hay tetrahidrocannabinol (THC) en las semillas, que es la sustancia que crea la naturaleza psicoactiva de la hierba. Además, debido a la situación europea sobre el libre desarrollo de la mercancía, es factible conseguir semillas de cáñamo en España desde Europa ya que diversos bancos de semillas se han establecido en Europa y han dedicado mucho tiempo al desarrollo e intercambio de semillas de cáñamo en los países de este continente. De hecho, España es muy posiblemente el mayor fabricante y suministra semillas de cáñamo para un alcance enorme a otras naciones como Francia, Países Bajos, Italia, Polonia o Gran Bretaña, por ejemplo. No podía ser menos, la topografía y las circunstancias climáticas de España son estupendas para el avance de las semillas.

El Código Penal es el responsable del tema de la marihuana en España, por tanto, la tenencia, el desarrollo y el tráfico son ilegales. En consecuencia, se prohíbe fumar en espacios al aire libre para que todo el mundo pueda ver, en la medida de lo posible no se pueden superar los 100 gramos de posesión, y es ilegal que las cosechas sean perceptibles desde los espacios públicos. En cuanto al desarrollo con fines restauradores, debe ser avalado por los especialistas bajo un severo control y comprobación de las causas.

Cualidades explícitas de las semillas de cannabis

Las semillas de cannabis contrastan con otras semillas de plantas en el sentido de que requieren condiciones especiales que deben ser controladas para su mantenimiento o cultivo. En cualquier caso, estas semillas tienen ciertas características que sin duda alimentan un interés social muy evidente. Las realidades clave son las siguientes:

Son excelentes para la recolección

La recolección de semillas de cannabis es una actividad aparente hoy en día, particularmente en las naciones donde no está controlada. Obviamente, su germinación y el consiguiente intercambio de las plantas y sus partes es vigilado de cerca por las autoridades.

Una misma planta ofrece unas cuantas semillas

Sólo la naturaleza está preparada para ello, permitiendo que una sola planta de cannabis sea capaz de producir muchas semillas. Esta acción es una ventaja excepcional para los cultivos destinados a la alimentación.

El sexado de las semillas

Para las personas que tienen curiosidad por el tema, hay que explicar que las plantas de cannabis son retratadas por el curso sexual y esto es claro cuando la planta comienza a hacer. En este sentido, hay que aclarar que a partir de la semilla, es difícil saber el sexo de la planta que va a venir; además, hay ciertas circunstancias normales que pueden impactar en la planta, haciendo que produzca flores masculinas y femeninas continuamente.

Son superalimentos

La gastronomía y las ciencias culinarias aprovechan el sólido beneficio de las semillas de hierba, ya que ofrecen una buena reserva de proteínas y grasas insaturadas que son clave para diferentes estructuras metabólicas. Del mismo modo, los animales pueden sentirse atraídos por las semillas de marihuana y participar en todos los beneficios dietéticos del mismo modo que las personas. En consecuencia, las semillas son valiosas para las aves silvestres o los animales domésticos, pero es preciso asegúrese de consultar con su veterinario la proporción de semillas recomendada para cada tipo de mascota. Ante esta serie de cualidades, las semillas de cannabis se consideran un superalimento capaz de superar cualquier otro recurso natural.

Germinación inesperada

Las semillas de plantas de marihuana pueden crecer de forma involuntaria; y aunque para algunos podría ser un beneficio maravilloso, las personas que apuestan por respetar las leyes, comprenden que probablemente podría ser un problema, incluso los recolectores más experimentados se preocupan por la posibilidad de que su variedad de semillas crezca inesperadamente. Para evitar esta situación, son extremadamente cautelosos acerca de las condiciones de resguardo y almacenamiento.