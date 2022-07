En un futuro no muy lejano, los turistas que vengan a Sevilla podrían pagar una tasa turística por visitarnos. Esta iniciativa, presentada por el alcalde Antonio Muñoz y que cuenta con el beneplácito del PP y otras organizaciones, pretende auxiliar el gasto público que el consistorio dedica en servicios que también utilizan nuestros huéspedes.

¿Por qué no hacer a los turistas contribuyentes de los servicios que utilizan?, es la pregunta que ha desatado la propuesta de este particular impuesto. En muchas ciudades de Europa y España ya se cobra por estar de paso. En Barcelona se paga de 1,10 euros a 2,25 euros; en Berlín, el 5% del precio de la habitación; en París, un máximo de 5 euros; en Roma, de 4 a 7 euros. Estas cantidades, insignificantes para quienes van de turismo, no suponen un riesgo de recibir menos visitas. De hecho, las ciudades que han puesto en marcha esta medida no han tenido que lamentar una disminución de viajeros.