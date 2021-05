La enviada especial a Marruecos, Ana Jiménez, y su equipo de RTVE, han encontrado a Abdou, el senegalés que protagonizó la imagen que dio la vuelta al mundo al abrazar desconsolado a Luna, cooperante de Cruz Roja, en la crisis migratoria de Ceuta de la semana pasada. Más de 8.000 migrantes cruzaron la frontera de Marruecos con Ceuta, marcando una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país.

Abdou es un joven senegalés de 27 años. Se encuentra actualmente en Casa Blanca (Marruecos). Es huérfano, vivía con su abuela y su hermano mayor. Trabajaba como albañil, pero no tenía los ingresos suficientes para salir adelante. Por esa razón, él y su hermano decidieron probar suerte en Europa, dejándolo todo atrás, y así ayudar a su abuela.

Abdou llegó totalmente exhausto y desorientado a orillas españolas tras más de 12 horas andando y más de 20 minutos nadando. Vio que su hermano, que le acompañaba, no reaccionaba y se temió lo peor. Tras eso, Abdou se derrumbó en brazos de Luna, la cooperante de Cruz Roja.

Abdou no puede contener las lagrimas al escuchar a Luna. #Ceuta. Ninguno de los dos olvidará aquel abrazo. Hemos localizado a Abdou gracias a mi compi Rubén Garcia. @filmalia. Las fotos y vídeos las ha hecho mi otro compi. Equipazo 👏🏻👏🏻👏🏻@mehdi_Productor pic.twitter.com/fSEqOidyOP — Ana Jiménez (@AnaJimenezTV) May 24, 2021

«No entiendo porque han tacado a Luna, ella solo hizo su trabajo. Me consoló, me reconfortó. Fue un gesto humano«. Jamás olvidará, dice, lo que Luna hizo por él. Abdou todavía no ha conseguido saber nada de su hermano desde la última vez que lo vio tirado inconsciente en la playa del Tarajal.

Todo esto, cuenta, lo hizo por un sueño, «ir a España, empezar una nueva vida. Una vida digna», dice. Abdou y Luna se han podido reencontrar gracias al equipo de RTVE y una videollamada. La emoción de ambos se ve claramente en el video, sin poder contener las lágrimas. Todo esto, después de los ataques de odio que Luna recibió por redes.

