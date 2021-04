El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha confirmado este miércoles en sesión plenaria la detección del primer caso en España de la cepa india. Esta nueva variante, que está causando grandes estragos en el país asiático, con la peor ola desde el inicio de la pandemia, parece ser que ha llegado a tierras españolas.

«Las cepas son lo que más miedo me da. Lo que nos preocupa es que tengan mayor virulencia o que no sean sensibles a los anticuerpos», comentaba Aguirre. «La cepa india está creando una mortalidad impresionante en la India. Las condiciones de salud, por desgracia, no son las mismas», argumentaba el consejero. «Ahora está en estudio, pendiente confirmar por las autoridades sanitarias», concluía.

El caso de la mujer ingresada en Valencia que venía de la India, dice Aguirre que «está en estudio». La OMS ha advertido que esta nueva cepa es muy posible que sea más virulenta y letal que las anteriores variantes.

Cepas en Andalucía

El 90% de los casos en Andalucía vienen por la cepa inglesa. A ella le sigue la variante sudafricana y brasileña, de apenas el 3%, «y se ha detectado un primer caso de la variante india, pero está en estudio si es más transmisible y si escapa a la inmunidad de las vacunas», ha señalado el consejero. «Es una cepa en estudio».

