Jenni Hermoso, jugadora de la Selección Española Femenina, acudió este martes a declarar ante la Fiscalía para formalizar la denuncia contra el ahora suspendido presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras el beso sin consentimiento que este dio a la joven durante la final del Mundial.

La comparecencia se produjo en la sede de la Fiscalía General del Estado ante Marta Durántez, teniente fiscal de la Audiencia Nacional. Esta declaración es indispensable para que la Fiscalía pueda actuar contra Rubiales por medio de una querella, que se presentará «a la mayor brevedad posible» ante la Audiencia Nacional, ya que los hechos se produjeron en Australia.

Apertura de las diligencias

Las diligencias se abrieron el pasado 28 de agosto, cuando la fiscal Durántez se dirigió a la futbolista por medio de un escrito ofreciéndole la posibilidad de sumarse al procedimiento formalizando su denuncia pública. La jugadora tenía 15 días para ponerse en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional mediante un escrito. Sin embargo, Hermoso decidió hacerlo en persona.

Cabe recordar que cuando la Fiscalía abrió las diligencias, la jugadora no había formalizado ninguna denuncia contra Rubiales, si bien había dejado claro a través de un comunicado en sus redes que el beso no había sido consentido y que se había sentido «vulnerable y víctima de agresión». «Sencillamente, no fui respetada», afirmó Jenni Hermoso.

Declaraciones «inequívocas»

Para la Fiscalía, estas declaraciones eran «inequívocas» y probatorias de que «el acto sexual sufrido no fue consentido». Por ello, debían ser analizadas para determinar su «trascendencia jurídica». Además, el escrito de la teniente fiscal también denunciaba que son «merecedores de reproche penal» los «tocamientos sorpresivos o fugaces sobre zonas erógenas aun cuando se realicen por encima de la ropa».

Los fiscales han advertido estos últimos días que, sin la denuncia de Hermoso, el procedimiento no prosperaría, si bien la Fiscalía suele actuar de oficio en los casos en los que la víctima fallece, no puede denunciar por otra causa o se trata de un menor. De hecho, días después del Mundial, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid recibieron varias denuncias de particulares y de una asociación contra la corrupción, pero hasta que Jenni Hermoso no publicó su comunicado, el Ministerio Público no abrió diligencias al no existir denuncia pública por parte de la jugadora.