La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, ha emitido este miércoles dos resoluciones en las que se declara como no apta para el consumo humano el agua de las localidades de Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo tras hallar valores superiores de trihalometanos.

En el caso de Carrión de los Céspedes, con una población de aproximadamente 2500 habitantes, el programa de muestreo anual de redes de Salud y Consumo reflejó en un análisis realizado a finales del mes pasado un alto valor de trihalometanos. La empresa abastecedora, la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. (Aljarafesa), ha confirmado en el día de hoy, en los sucesivos análisis, dichos valores, por lo que se declara el agua como no apta para el consumo humano.

Por su parte, dentro del mismo programa, y con fecha de 28 de agosto, el Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte en la Red de Castilleja del Campo –de unos 625 habitantes– tomó una muestra cuyo resultado arrojó que dicho municipio superaba el valor paramétrico establecido para los trihalometanos. Del mismo modo, Aljarafesa ha notificado este 6 de septiembre el resultado de las muestras de confirmación de tales valores superiores. De este modo, se declara igualmente el agua como no apta para el consumo humano.

Sendos informes emitidos este miércoles, señalan que el agua suministrada en ambas localidades no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, indican que no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y vajilla o para el aseo personal. Asimismo, deberá ser la empresa gestora la encargada de la puesta en funcionamiento de un suministro alternativo, así como de la información a los afectados por esta declaración. En caso de que se opte por distribución móvil deberá solicitarse el informe sanitario vinculante de esta Delegación Territorial.

La Consejería de Salud y Consumo seguirá realizando la vigilancia de la calidad del agua de estos municipios hasta que se pueda restablecer su consumo con las debidas garantías.