Quevedo pone fin a su carrera musical. El exitoso cantante canario, reconocido como uno de los más destacados en los últimos años, ha decidido dar un paso atrás: «No soy una máquina, necesito desconectar», expresó durante una transmisión en directo a través de Instagram. Se retira del ámbito musical sin establecer una fecha para su eventual regreso.

El canario no da indicios más allá de insinuar que su retorno no ocurrirá a corto plazo. En su video, agradece a sus seguidores por todo lo ocurrido en el último año y aclara: «Se está comentando que voy a sacar un nuevo álbum. Las cosas no son así. Yo no soy una máquina. Desde que salió ‘Cayó la noche’, realmente no he parado y necesito vacaciones. Les agradezco a todos».

Además, Quevedo informa que también se desconectará de las redes sociales: «No esperen verme, voy a intentar desconectar», aclara este artista cuya carrera despegó de manera sorprendente y radical gracias a su colaboración en la sesión número 52 junto a Bizarrap.