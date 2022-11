El festival que une música y literatura, Bookstock, celebrará su quinta edición el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre en el CICUS de Sevilla. Dos jornadas completas dedicadas a la literatura y la música, con talleres, mesas redondas, presentaciones, conciertos y una exposición, todas ellas de acceso libre de acceso libre.

Uno de los bloques destacados de la programación de Bookstock 2022 está constituido por una serie de conversaciones con escritores que cuenta con la colaboración de la editorial Anagrama. El viernes 2, a las 11:00 horas, Isaac Rosa conversará con Remedios Zafra en torno al díptico sobre la precariedad del trabajo creativo y la nueva cultura que conforman sus influyentes ensayos El entusiasmo (2017) y Frágiles (2021). Ese mismo día, a las 19:00, Ángel L. Fernández charlará con Víctor Balcells sobre su novela Discotecas por fuera (2022), relato distópico y alucinado sobre un presente virtualmente interconectado y humanamente desconectado.

El sábado 3, a las 11:45 horas, dialogarán en Bookstock dos de las mejores narradoras del país, como son Esther García Llovet, que este año ha publicado Spanish Beauty, y Sara Mesa, de la que aún está reciente La familia. Y a las 13:30 horas, Ana Rosa Gómez Rosal conversará con Norbert Bilbeny sobre su libro Moral barroca (2022), que vincula la España del Siglo de Oro a la de hoy en sus individualismos, desigualdades y miedos.

Música y estigmas culturales

Tres mesas redondas en torno a otros tantos temas de interés reunirán a relevantes creadores, críticos y protagonistas del ecosistema editorial. En «La música ensayada», viernes 2 a las 11:45, el periodista David Saavedra (Festivales de España), la escritora y crítica Grace Morales (Mecano 82 y próximamente Damas del blues) y Joan Vich Montaner (Aquí vivía yo), moderados por Vidal Romero (Loops. Una Historia de la música electrónica), comentarán la explosión de libros que, en los últimos años, analizan el hecho musical desde enfoques inéditos como los estigmas culturales, el género, los cambios sociales o las diásporas.

A las 18:00 horas, la mesa «Papel pintado» reunirá a los artistas Pablo Little (Eres mi persona favorita), Sofía Fernández Carrera (Revista Mercurio) e Inma Serrano (Sevilla de arriba abajo) para hablar sobre ilustración editorial en publicaciones propias o ajenas, con Paco Cerrejón como moderador. El sábado 3 a las 18:00, bajo el epígrafe «Literatura fantástica y ciencia ficción», conversarán sobre las nuevas corrientes weird de ficción especulativa las editoras Almudena y Rebeca Cardeñoso, responsables del sello Duermevela, el físico y novelista Juan José Gómez Cadenas (Ciudad sin sueño) y el divulgador científico y escritor Carlo Frabetti (El tigre de Tarzán), con Álex Prada como maestro de ceremonias.

Las presentaciones de libros ocuparán también buena parte de la programación de Bookstock 2022, que servirá también de escaparate a estas novedades editoriales. El viernes 2 de diciembre, el auditorio del CICUS acogerá las presentaciones de Polvo en el aire (12:45), de Víctor Barba, con la participación de Daniel Ruiz; Rock progresivo español: los discos de los 70 (13:30), de Luis Clemente, con la participación de Fran G. Matute; Mágicas. Brujas, magas y sacerdotisas del amor (16:30), de Grace Morales, con la

participación de Silvia Hidalgo; y Terrible ángel (17:15), de Carlo Frabetti, con la participación de Ana Rosa Gómez Rosal.

El sábado 3, se presentarán Los orígenes del flamenco (11:00), de Manuel Bernal, con la participación de José Cenizo; Big Sur Series #2 (12:45), con la presencia de los responsables de esta revista de arte underground; Oxímoron (16:30), de Lorena Escudero, con la participación de Juan José Gómez Cadenas y Alejandro Santiago; de forma conjunta (17:15), Más allá del más acá, de Pato Conde, y El meteorito somos nosotros, de Darío Adanti; y En vía muerta (19:00), de Alfonso Vila Francés.

Música en directo y fotografía

En relación a este último título, Bookstock ofrece también una exposición fotográfica homónima, que mostrará en gran formato un conjunto de imágenes seleccionadas de aquel. La muestra plasma el recorrido que Vila Francés realizó, a lo largo de cinco años, por estaciones abandonadas y el fantasma de los miles de viajeros, visitantes o simples espectadores de sus trenes; fascinante memoria gráfica de aquellos escenarios que un día cayeron en el olvido.

Además, habrá espacio para la música en directo, con dos conciertos que pondrán el cierre festivo (20:00) a cada jornada. El viernes 2 será el turno de Revolución Heliotropo, proyecto encabezado por Maleso, cantautor pop que, tras integrar bandas como Tiernos Mancebos y Las Balas, ha transitado por estilos tan

diversos como el jazz, el musical, el bolero o la copla en una docena de álbumes en solitario.

En esta ocasión y acompañado por la multinstrumentista y vocalista Aida Vílchez, revisará con su personalísimo estilo temas de Chuck Berry, Bob Dylan, The Beatles o Beach Boys, entre otros. El sábado 3 subirán al escenario Manouche à trois, proyecto que reúne a la vocalista y fundadora del reputado grupo de swing O Sister!, Paula Padilla (también al frente de bandas como Trés Bien! o The DixieLab), y a los dos artífices de

Van Moustache, el guitarrista Paul Laborda y el contrabajista Rafa Torres. El trío llevará a su terreno desenfadado y virtuoso algunos clásicos del jazz manouche que alumbrara el genial Django Reinhardt hace casi un siglo. Asimismo, Bookstock contará con Goyo DJ para amenizar la pausa de mediodía entre actividades (14:30), por lo que la música no dejará de sonar en el CICUS durante estos dos días.

Finalmente, cabe señalar que ambas jornadas se abrirán, a las 10:00, con sendos talleres formativos. El viernes 2 tendrá lugar un taller de escritura a cargo de Jesús Carrasco, autor de la aclamada novela Intemperie (2013), a la que seguirían La tierra que pisamos (2016), Premio de Literatura de la Unión Europea, y Llévame a casa (2021), con la que acaba de ganar el XVII Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. El sábado 3 habrá un taller de ilustración para niños entre 5 y 10 años, impartido por la artista Meri Merino, quien también destaca en campos como pintura en lienzo y textil, murales, cartelería y

cerámica, y ha publicado el álbum ilustrado Crear es resistir (2019).