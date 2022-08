El cantante Juanito Makandé ha comunicado este lunes 29 de agosto su retirada de los escenarios, que tendrá lugar el próximo viernes 14 de octubre de 2022, en el marco de la II edición de Icónica Sevilla Fest.

En Juanito Makandé se encuentra una constante fusión del flamenco tradicional con funk o jazz, siendo así considerado como una de las principales estrellas del flamenco-underground. Canción a canción, poema a poema, el artista gaditano se ha ganado el reconocimiento de público, prensa y profesionales como uno de los artistas más singulares de nuestra escena independiente. «Un cantautor libre», como a él mismo le gusta definirse, con una facilidad innata para conectar con la audiencia. El artista, que en el pasado 2021 cumplía veinte años en la música desde su primer trabajo con Radio Macandé, anunciaba recientemente su nuevo trabajo, “Folclore Sintético”, grabado en su estudio de Mallorca.

En palabras del propio artista, y en primera persona, se considera que siempre ha sido «un tío bastante soñador a la hora de tomar decisiones, eso lo sabe todo el que me conoce bien. En mi vida siempre he sentido señales muy claras que me han ido indicando el camino. Ahora me vuelve a pasar, por eso os cuento todo esto. La vida me viene hablando y me muestra caminos nuevos, en la música por supuesto, pero no cantando. Después de mucho meditarlo ha llegado la hora de cerrar mi etapa como Juanito Makandé. Han sido 21 años que no cambiaría por nada del mundo y de los que me siento muy orgulloso, pero necesito seguir. Perseguir otros sueños. Siento que me estoy perdiendo muchas otras cosas y ejercer el rol de cantante ya no me aporta nada nuevo, ya sentí ese aspecto de mi vida más que realizado, ahora necesito hacer otras cosas. Así que le hago caso a mi instinto que hasta la fecha nunca me ha traicionado».

El que fuera parte del dúo Radio Makandé ha asegurado que seguirá produciendo haciendo arreglos para otros artistas que le «inspiran». El día 14 de octubre será la última vez, por el momento, que el cantautor de La Línea se suba a un escenario y será en el Icónica Fest de Sevilla, para cuya actuación ya están las entradas disponibles en la web del festival.