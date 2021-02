Las sevillanas Auxi Ponce y Reyes Carrasco, ganadoras de Tierra de Talento

La gala final de Tierra de Talento, presentada por Manu Sánchez en el Riberas del Guadaíra, ha llevado a lo más alto a la alcalareña Auxi Ponce, que ha impresionado a los jueces y se ha hecho con el triunfo en su tierra. En la categoría infantil ha arrasado también la voz flamenca de la palaciega Reyes Carrasco, que ha vuelto a enamorar con sus actuaciones.

Tras temazos como ‘Baby, I love you’ de Aretha Franklin o ‘I Still Lovin’ You’, de Scorpions, la cantante de Alcalá de Guadaíra ha seducido al jurado y a los espectadores, siendo elegida ganadora tras llevarse de paso todos los halagos que su talento merece. El mismo recorrido realizaba la joven artista de Los Palacios y Villafranca, aunque bordando clásicos como ‘Maldigo tus ojos verdes’ de La Paquera de Jerez o ‘Me voy a morir’ de Manolo Caracol.

Reyes Carrasco, en la categoría infantil, y Auxi Ponce en la de adultos.



Con ‘Baby, I love you’, Auxi Ponce volvió a arrasar, consiguiendo las cinco estrellas y la unanimidad del jurado y poniendo en pie a todo el público del Teatro Riberas del Guadaíra. Fue una de las actuaciones que más piropos logró para ella de parte de los jueces, aunque esta solo es una muestra del cariño y el respeto que se ha ganado a pulso como artista durante su paso por el concurso de Canal Sur.

José Mercé destacó que que la alcalareña tiene una “forma de transmitir maravillosa. Cuando te escucho cantar recuerdo a los grandes”, le destacó; mientras que India Martínez añadió que es “una seductora nata. Me encanta como se te quiebra la voz y cómo lo vendes en el escenario”. En cuanto a Mariola Cantarero, recalcó que no ha visto solo a una concursante sobre el escenario “te he visto muy sobrada” y Jesús Reina dejó clara su aprobación: “me encanta lo que haces. Puedes hacer cualquier cosa”.

En cuanto a Reyes Carrasco, mantuvo su puesto como favorita hasta el final, dejando muy claro que ha nacido para ser artista. Rebosando talento, se llevó también el apoyo unánime del jurado, además de su aplauso y elogios. ‘Maldigo tus ojos verdes’ fue una de sus grandes actuaciones, aunque, como en el caso de Auxi, sea más bien solo una muestra del talento desplegado en el talent show.

Uno de los piropos más llamativos que obtuvo su brillante interpretación fue el de José Mercé, que destacó las reminiscencias en su voz de la de la Niña de los Peines. En galas anteriores ya acumulaba el aplauso del jurado en pleno, como tras su interpretación de ‘La estrella’ de Enrique Morente, donde ya destacan que “tenemos cantaora para mucho rato”. Jesús Reina aseguró que se trataba de “algo impresionante”, una actuación “única e histórica”. A su vez, India Martínez le daba las gracias por “este regalo”, señalando que “gracias a ella el flamenco está vivo”. Mariola Cantarero añadía que la vibración de su voz “traspasa el alma”.