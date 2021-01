Alicia Tamariz y A5 Vocal Ensemble, en la agenda cultural este fin de semana

A pesar de las múltiples restricciones debido a la pandemia, la agenda cultural del fin de semana, continua en Sevilla con múltiples espectáculos que hará olvidar por unos momentos la situación de pandemia.

Diferentes disciplinas artísticas conforman la agenda cultural prevista este fin de semana en distintos espacios de la ciudad, con horarios y aforos adaptados a las restricciones establecidas por la autoridad sanitaria. Arranca este jueves, a las 16.00 horas, en el Espacio Turina con el ciclo Jazz&Clubs, que en esta ocasión enmarca la actuación de Alicia Tamariz Sexteto. Alicia Tamariz presenta su primer trabajo personal (‘Aletheia’), como pianista y cantante, donde expresa sus necesidades más esenciales: crear y compartirse.

Ya el sábado, vuelve al Turina A5 Vocal Ensemble con el recital titulado ‘Claudio Monteverdi – Il Sesto Libro de Madrigali a cinque voci (El sexto libro de madrigales a cinco voces)’, que forma parte del proyecto por el que están interpretando todos los libros de madrigales del compositor italiano Claudio Monteverdi (1567-1643).

A cinco voces

A5 Vocal Ensemble es un quinteto vocal que se caracteriza por interpretar casi exclusivamente obras a cinco voces. Es por ello que, además de estrenar otros programas de producción propia y realizar proyectos de colaboración con otras agrupaciones, iniciaron en 2016 el proyecto de interpretación de la integral de madrigales a cinco voces de Claudio Monteverdi.

La programación del fin de semana en el equipamiento de la calle Laraña tiene como cierre el concierto, el domingo 31 a las 12.00 horas, de Francisco Montero, joven pianista que ha actuado en algunas de las más importantes salas de Estados Unidos, como Carnegie Hall o Lincoln Center, Reino Unido, China, Italia, Alemania, Austria, Portugal y en la mayoría de las ciudades españolas.

Nacido en 1991, Francisco Montero estudió en Sevilla bajo la tutela de Ignacio Torner y Tatiana Postnikova, pianista solista de la ROSS. En 2015 finalizó su Master of Music en The Juilliard School en Nueva York bajo la guía del renombrado profesor Julian Martin. Recientemente ha finalizado el Doctorado de Artes Musicales en Interpretación Pianística (DMA in Piano Performance) con José Ramón Méndez en Pennsylvania State University.

Recreación de la musica popular de los años 20 y 30

Otra de las citas de la agenda cultural del fin de semana es el concierto que el grupo sevillano de swing O Sister! ofrece en el Teatro de la Maestranza el domingo 31 para presentar su nuevo disco: ‘Nobody cares’. La formación, que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica, nace en 2008 como homenaje a los grupos femeninos de aquella época.

Por otro lado, para el público familiar el Teatro Alameda ofrece el sábado una doble sesión de la función ‘Debajo del tejado’, de Cía. Pata Teatro. Premio a la Mejor Autoría en FETEN 2020 y Premio Ateneo 2018 al Mejor Espectáculo Infantil, este espectáculo muestra la vida entre vecinos, a través de distintos lenguajes escénicos. Una apasionante comedia que nos recuerda que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser realmente extraordinario.