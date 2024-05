Hace unos meses, Andy y Lucas daban a conocer su retirada indefinida de la música. La principal razón era los problemas de corazón de Lucas, que le impiden seguir dando conciertos sin riesgos para su salud. Pero antes de decir adiós a los escenarios, el dúo gaditano se irá por la puerta grande con una gira de despedida.

Como parte de esta gira, Andy y Lucas han visitado La Resistencia, dónde han contado la curiosa historia del día en el que casi se meten en una pelea con el mismísimo Eminem, uno de los raperos más famosos de la historia.

Relatando la anécdota, Lucas cuenta que coincidieron con el rapero en un hotel de Barcelona: «Iba el notas con una capucha y había una chavala en silla de ruedas llorando, diciéndole ‘Eminem, Eminem…’ él no le hacía caso y me dio pena, así que le dije: ‘Eminem, you stupid’».

Eminem no se quedó callado, y contestó «’You’re motherfucker’, iba con dos grandotes (de seguridad) entró un Mosso de Esquadra, nos separaron…». La historia de la casi pelea entre Andy, Lucas y Eminem termina con un giro de guion inesperado, ya que por lo visto, la supuesta fan era una estafadora: «A la que me giré vi la silla de ruedas vacía, se había levantado y se había ido corriendo».