Las cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz y su marcha ‘Eternidad‘, banda sonora de la última campaña turística de la Junta de Andalucía -Andalusian Crush-, han marcado el paso de la gala que con motivo del 28F, Día de Andalucía, ha acogido un año más el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Una gala de sonidos cofrades, pero también flamencos -a cargo del Hijo Predilecto José Mercé-, y con un sabor nostálgico, servido por los malagueños de Danza Invisible y su eterno ‘Sabor de amor’, que ha puesto a cantar a todo el Consejo de Gobierno -sentado en primera fila-, y por el grupo onubense Jarcha, que ha puesto en pie al patio de butacas con su ‘Libertad sin ira‘. El cantante Pablo López, Medalla a la Proyección de Andalucía, ha clausurado la gala con su interpretación del himno de Andalucía. Levantándose del piano y cantando a capela sin micro, ha invitado a cantar al público para que fuera él quien cerrara el acto institucional.

La potente voz del cantaor y saetero ursaonense Manuel Cuevas, por martinetes y rematando por tonás, ha dejado claras las intenciones de la gala desde el mismo momento en que se ha abierto el telón del Maestranza: «Además de todo eso, señores, hay que tener, la alegría y la grandeza que impregna la tierra mía y ese orgullo y esa suerte de vivir en Andalucía».

Orgullo ha sido, de hecho, la palabra más escuchada en las tablas del teatro sevillano, donde Eva González ha vuelto a ser, y ya van cinco años, la presentadora de la gala por el 28F. Este orgullo como seña de identidad lo ha hecho suyo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para reivindicar el «liderazgo sin arrogancia» de Andalucía y para convocar a los andaluces a «dar la mejor imagen dentro y fuera de nuestra tierra», a «exigir el mismo trato que para los demás» y a «defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie».

El sueño de Andalucía

‘El sueño de Andalucía’, espectáculo de Francisco Cuadrado, con Samara Valera al cante; Ángeles Velázquez al violín y On Dance Studio, como cuerpo de baile, ha antecedido a una de las entregas de medallas más sentidas de la gala, la Medalla a la Solidaridad y Concordia al presentador Juan y Medio. Dos parejas formadas en el programa ‘La Tarde, aquí y ahora‘ -Lola Redondo (83) y Antonio Reyes (86), y Loli Toro (82) y Beni Perales (83)- han puesto la nota de humor a la gala y uno de los momentos más emotivos al agradecer a Juan y Medio «la felicidad que nos has dado». Mientras Antonio enseñaba el «Te quiero, Lola» que se ha tatuado en un antebrazo, Loli Toro decía sobre su pareja Beni que «yo no le hago tatuajes, yo le hago arañazos», desatando la risa del público.

Juan y Medio ha lanzado una petición tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre: «Tenemos que atacar la soledad a muerte, porque todos somos personas mayores». Con los ojos vidriosos, el presentador y flamante Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia ha dedicado su premio a todo el equipo de ‘La Tarde’ y a todas las personas mayores de Andalucía. «Se lo merecen», ha apostillado.

La inteligencia artificial

En las cerca de tres horas de gala ha habido hueco hasta para hablar de Inteligencia Artificial. Una ‘segunda’ Eva González ha tomado la palabra para hablar de los retos que se afrontan en el futuro y para poner de relieve lo que la Administración regional hará en esta materia. Lo que no ha sido nada artificial sino un gesto espontáneo de un jerezano universal ha sido el discurso pronunciado por José Mercé tras recoger su título de Hijo Predilecto. En el atril reservado para que Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) de la lengua pronunciara el discurso en nombre de los premiados, Mercé ha sacado un papel para compartir el reconocimiento «con la gran familia de artistas del flamenco» y para dedicárselo a su hijo Curro, fallecido hace ahora 30 años.

«Mi presidente -en alusión a Juanma Moreno- me dio la noticia a las cinco menos veinte de la madrugada. Pero para una noticia así me da igual la hora», ha bromeado Mercé que, momentos antes de pronunciar estas palabras, había reconocido a Eva González, la presentadora de la gala, que «estoy muy nervioso». Además de recoger el título de Hijo Predilecto y de pronunciar un discurso improvisado, Mercé ha cantado por soleá terminando su actuación con una estrofa del himno de Andalucía.

Tras la improvisación, ha llegado el turno del director de la RAE que ha reconocido que «no diré que no tengo palabras para agradecerlo, porque tengo muchas en verdad: un diccionario lleno de voces antiguas y modernas del español que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Pero vale decir gracias, que es una palabra inigualablemente hermosa y expresiva». «Los reconocimientos que recibimos se otorgan a personas y a entidades socialmente relevantes que han trabajado indiferentes a la gloria y sin pretensiones de dejar en la memoria de las gentes su huella, ejerciendo sus actividades, profesiones y oficios responsablemente y con voluntad de ser útiles para Andalucía y España», ha dicho Muñoz Machado.

«Nada mejor nos va a ocurrir en el resto de nuestras vidas -ha concluido- que este abrazo de la patria andaluza, porque nada puede superar la satisfacción que produce el reconocimiento y el cariño de la tierra que nos vio nacer».

Entrega de medallas

La entrega de premios con motivo del Día de Andalucía la ha abierto María Pérez y Sarah Almagro, Medallas de Andalucía al Deporte; la Medalla a la Economía y la Empresa han recaído en José Luis Sánchez Domíguez (Sando) y en Dcoop; la Medalla a las Artes ha sido para Danza Invisible y para Los Romeros de la Puebla; y la Medalla a las Ciencias Sociales y Letras para el Ateneo de Sevilla y para la revista literaria ‘Ánfora Nova’.

En la categoría Medalla a la Investigación, Ciencia y Salud, ésta ha recaído en Eva María Laín y en la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias; la Medalla de la Solidaridad y Concordia, además de en Juan y Medio, ha ido a la Plataforma Andaluza de Voluntariado; la Medalla al mérito medioambiental ha sido para Manuel Titos; y la de Proyección de Andalucía, para el ganadero Álvaro Domecq Romero y el cantante Pablo López.

Por último, la Medalla a los Valores Humanos la han recibido Cruz Roja Española y las jefaturas superiores de la Policía Nacional en Andalucía occidental y oriental. Han cerrado la nómina de Medalla los integrantes de Jarcha, que han recibido la Medalla Manuel Clavero.