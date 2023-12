El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del subsidio de desempleo que afecta también a los andaluces. Durante los primeros seis meses, esta prestación será de 570 euros. Otros seis meses después, disminuirá hasta llegar a los 540 euros, y al pasar otra vez este mismo periodo bajará hasta los 480 euros.

En Andalucía, el subsidio de desempleo beneficia a 242.503 personas. Este número aumentará con la inclusión de los menores de 45 años sin cargas familiares. El Gobierno, además, unifica los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario. Esto permitirá a los receptores de la Renta Agraria computar para el subsidio los jornales del Profea, el antiguo PER.

Espadas ve esta medida como una «justa reivindicación»

Juan Espadas ha subrayado que se da cumplimiento así a una «vieja y justa reivindicación» de los trabajadores eventuales del campo andaluz. Además, formaba parte de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que él mismo tuvo «el honor de defender en el Senado» y que se aprobó «hace unos meses» para «unificar el subsidio y la renta agraria para que el acceso sea en las mismas condiciones y computando todos los jornales», según ha puesto de relieve.

Además en un post en redes sociales ha aprovechado para criticar a la oposición: «que tome nota el PP. La apuesta y el compromiso con las clases trabajadores y medias y con nuestro entorno rural se demuestra así: con hechos, como hacemos las y los socialistas, y no con palabras vacías».

La Junta ve la reforma del subsidio de desempleo como una «cortina de humo»

En una entrevista para COPE, recogida por Europa Press, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha señalado esta reforma como una «cortina de humo». «Aquí no se habla de las políticas activas de empleo, no se habla de que apostemos por una reforma de los servicios públicos de empleo, no se habla porque apostemos por una formación, por una orientación», declaró.

En este sentido, ha explicado que la permanencia de los subsidios «reduce la empleabilidad de los trabajadores» y, aunque 480 euros «no es un cantidad que permita vivir», «sí te puede abocar a una economía sumergida».